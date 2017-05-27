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Стала известна дата премьеры iPhone 8

28.05.2017 20:25 — Разное | Ежедневник  
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Стала известна дата премьеры iPhone 8

Продажи смартфона должны начаться через неделю после официального релиза.

Осенняя презентация Apple, в рамках которой компания представит iPhone 8, может состоятся 17 сентября. Об этом сообщил известный блогер Бенджамин Гескин со ссылкой на информированные источники в отрасли, передает Hyser, пишет "Фокус".

Продажи смартфона должны начаться через неделю после официального релиза.

Несмотря на то, что информация о дате презентации пока не подтверждена на 100%, она соотносится с прогнозами ведущего аналитика KGI Securuties Минг-Чи Куо. Последний в свое время заявлял, что в этом году обновленная версия фирменного смартфона Apple может несколько задержаться и поступить в продажу только в октябре.

 
 
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Продажи смартфона должны начаться через неделю после официального релиза.

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