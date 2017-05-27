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Стала известна дата премьеры iPhone 8
28.05.2017 20:25 — Разное | Ежедневник
Продажи смартфона должны начаться через неделю после официального релиза.
Осенняя презентация Apple, в рамках которой компания представит iPhone 8, может состоятся 17 сентября. Об этом сообщил известный блогер Бенджамин Гескин со ссылкой на информированные источники в отрасли, передает Hyser, пишет "
Продажи смартфона должны начаться через неделю после официального релиза.
Несмотря на то, что информация о дате презентации пока не подтверждена на 100%, она соотносится с прогнозами ведущего аналитика KGI Securuties Минг-Чи Куо. Последний в свое время заявлял, что в этом году обновленная версия фирменного смартфона Apple может несколько задержаться и поступить в продажу только в октябре.
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Продажи смартфона должны начаться через неделю после официального релиза.
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