Выстрел на 150 тысяч долларов: Tornado Energy выиграли Гранд-финал 2017

По прогнозам аналитиков, к концу 2017 года аудитория киберспортивных дисциплин вырастет до 386 миллионов человек, приводит данные исследования руководитель киберспортивного направления Wargaming в СНГ Алексей Корнышев на Гранд-финале 2017 по игре World of Tanks в Москве.



Очередь на автографсессию к Natus Vincere G2A.

С этим трудно не согласиться, глядя на огромную очередь фанатов, выстроившуюся за автографами к команде Natus Vincere G2A. Пускай они проиграли в плей-офф, но армия их поклонников от этого не уменьшилась, кстати, их матч с Tornado Energy собрал рекордное число зрителей.



Танкам все возрасты покорны. За соревнованиями с увлечением следили и взрослые, и дети.

Вообще, этот день получился рекордным по всем показателям - 102 тысячи зрителей онлайн. Правда, финальные бои воскресенья смогли его перебить — более 200 тысяч пользователей следили за виртуальными баталиями.



Наверное, самый большой «танкист» Тимофей Мозгов

Приглашенный посмотреть Гранд-финал звезда НБА баскетболист Тимофей Мозгов отметил, что киберспортсмены ничем не отличаются от обычных атлетов: виртуальный спорт также требует больших усилий и многодневных тренировок. Сам Тимофей с удовольствием играет в танки, когда выпадает свободное время:

«В танки играю, когда никого нет дома, потому что иначе все свободное время уделяю семье и стараюсь как можно больше быть с сыном».

Любимый танк Тимофея — КВ-2 (это боевая машина шестого уровня вооружена чрезвычайно мощной 152-мм пушкой, один выстрел из которой может уничтожить сразу два танка или серьезно повредить их, — Прим. ред.).

«Бывает, сделаешь один удачный выстрел и весь день хорошо», — улыбается Тимофей.



Открытию гранд-финала предшествовало небольшое шоу.

На время соревнований сотрудники компании установили большой монитор возле торгового центра «Мега», который с помощью технологий дополненной реальности превращал проезжающие машины в танки любимой команды. Образ боевой машины выбирался по результатам онлайн голосования.

Впрочем, вернемся на арену. Сборная Европы команда DiNG без особого труда расправилась с американцами из Elevate со счетом 7:2, настоящий разгром. В другом полуфинальном матче Tornado Energy катком прошлись по Not So Serious с таким же результатом.





После этого ни у кого не осталось сомнений в исходе Гранд-финала 2017. Оставалось только делать ставки, с каким счетом DiNG проиграют Tornado. Хотя первые несколько раундов заставили засомневаться и DiNG даже попытались взять инициативу, но тщетно. Итоговый счет 7:2 в пользу Tornado Energy.