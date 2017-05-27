В Каннах закрылся кинофестиваль. Звягинцев остался без главной награды

Только что на французском Лазурном берегу завершился юбилейный, 70-й Каннский кинофестиваль. Главную награду получил швед Рубен Остлунд с фильмом «Квадрат». Фаворит кинопрессы российский режиссер Андрей Звягинцев получил лишь приз жюри. Церемонию закрытия вела итальянская актриса Моника Белуччи.



Обладатель Золотой пальмовой ветви швед Рубен Остлунд. Фото: Reuters

Почти две недели журналисты и зрители со всего мира гадали, кому же отдаст свое предпочтение жюри во главе с испанским режиссером Педро Альмодоваром. Вчера в рейтинге кинокритиков Screen с отрывом лидировала «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Впрочем, главная награда Звягинцеву так и не досталась: режиссер получил приз жюри. Интересно, что в минский прокат картина выйдет одновременно с российским уже 1 июня.



Ведущая церемонии закрытия Моника Белуччи и председатель жюри Педро Альмодовар. Фото: Reuters

Список победителей в остальных номинациях выглядит следующий образом:

Золотая пальмовая ветвь: «Квадрат», Рубен Остлунд.

Гран-при: «120 ударов в минуту», Робен Кампийо.

Приз жюри: «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

Лучший режиссер: София Коппола.

Лучший сценарий: Йоргос Лантимос за «Убийство священного оленя» и Линн Рэмси за «Тебя никогда здесь не было».

Лучшая женская роль — Дайан Крюгер, «На пределе».

Лучшая мужская роль — Хоакин Феникс, «Тебя никогда здесь не было».

Приз экуменического жюри: «Сияние» — реж. Наоми Кавасе

Приз ФИПРЕССИ: «120 ударов в минуту» — реж. Робен Кампийо

Премия пальмовой собаки: пес Эйнштейн за роль Бруно в фильме «Истории семьи Майровиц»

Сама награда — пальмовая ветвь — представляет собой цельный кусок ограненного кристалла с ветвью из 24-каратного золота. Стоимость создания такой статуэтки — около 20 тысяч евро. Вес награды — 1,2 килограмма. Но главная ценность, конечно же, не в этом. Каннский кинофестиваль в профессиональном сообществе считается главным и самым престижным мировым фестивалем, который задает новые тенденции в киноязыке.

Обладателями двух «Золотый пальмовых ветвей» за всю историю Канн становилось всего шесть режиссеров: Билле Аугуст, Эмир Кустурица, Сехэй Имамура, братья Дарденн, Михаэль Ханеке и Кен Лоуч. Три награды не получал никто.

Призы второго по значимости конкурса Канн — «Особого взгляда» — расположились следующим образом. Главную награду получила иранская картина «Неподкупный» Мохаммада Расулофа. Обладателем премии жюри «Особого взгляда» стал мексиканец Мишель Франко с фильмом «Дочери Абриль». Особой наградой за поэзию в кино был отмечен Матье Амальрик за свою работу «Барбара», а награду за лучшую режиссуру присудили американцу Тейлору Шеридану с «Ветреной рекой». Наградой Международной федерации кинокритиков FIPRESCI был отмечен фильм «Теснота» 26-летнего ученика Сокурова Кантемира Балагова.