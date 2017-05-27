Каков имидж Беларуси за границей

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Имидж нашей страны за ее пределами может сильно отличаться от того, который мы себе сами представляем.

«За пределами демократии: имидж Беларуси в соседних странах» - такова была тема исследования аналитика Belarus Security Blog Дмитрия Мицкевича, которое было презентовано в рамках конференции «Эволюция и девальвация: проблема демократического порядка в Восточной Европе», прошедшей в Минске. Данное мероприятие было организовано Институтом «Политическая сфера» совместно с посольством Литвы в Беларуси, Польским институтом в Минске и другими структурами.

Как отметил в своем выступлении Дмитрий Мицкевич, на политический имидж оказывают существенное влияние ряд факторов. В частности, это – влияние на международной арене, возможности использования поддержки диаспор, межправительственные контакты, лоббирование своих интересов за границей, экономическое сотрудничество с другими странами, инвестиционный климат. И сложно сказать, что практически по всем этим направлениям Беларусь добилась впечатляющих результатов.

Кроме того, негативную роль при создании позитивного имиджа играет ряд стереотипов, ассоциирующихся с нашей страной на Западе. Так, по словам Дмитрия Мицкевича, стереотип Беларуси, как «последней диктатуры в Европе» по-прежнему силен, хотя, как заметил автор исследования «она уже не последняя».

Также многие на Западе продолжают воспринимать Беларусь как часть России. Этому, по мнению исследователя, способствует сходство режимов в двух странах, «тень советского наследства», а также экономическая и военная зависимость от РФ.

Еще один стереотип, утверждающий, что Беларусь – полицейское государство, также периодически получает подпитку, благодаря деятельности силовых структур.

В результате, по словам Дмитрия Мицкевича, из-за наличия таких стереотипов, возникают сложности с привлечении в страну иностранных инвестиций, сложности при налаживании международных отношений и ряд других проблем.

Среди путей борьбы со стереотипами и улучшения имиджа Беларуси Дмитрий Мицкевич назвал отказ от советского наследия, которое в глазах иностранцев «является равнозначностью русскости». Также исследователь предложил создать свой национальный миф, опирающийся на всю историю Беларуси. Кроме того, Дмитрий Мицкевич предложил активно распространять информацию о политике белорусских властей, направленной на сотрудничество с ЕС и ряд других действий.

По итогам презентации прозвучал ряд комментариев, в которых присутствовавшие на конференции эксперты отмечали, что те элементы имиджа, которые на Западе воспринимаются негативно, очень позитивно принимаются россиянами и жителями других постсоветских стран. Кроме того, Беларусь ассоциируется не только с негативными стереотипами, но и с позитивными. В частности, в последние годы наша страна воспринимается как гарант безопасности и стабильности в регионе, а также как место, где происходит попытка урегулирования российско-украинского конфликта.



