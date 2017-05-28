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Жара, пиво, NaviBand и футбол. Как Гродно встретил финал Кубка Беларуси по футболу
28 мая в Гродно прошел финал Кубка Беларуси по футболу. В драматичном матче, в серии пенальти,
А до игры болельщиков ждала большая культурная программа, которая в себя включала активности для всех возрастов и групп. Яркие кадрые праздника футбола смотрите в нашем фоторепортаже.
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Яркие кадрые праздника футбола смотрите в нашем фоторепортаже.
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