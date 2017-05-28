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Жара, пиво, NaviBand и футбол. Как Гродно встретил финал Кубка Беларуси по футболу

28.05.2017 22:52 — Разное | Tut.by  
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28 мая в Гродно прошел финал Кубка Беларуси по футболу. В драматичном матче, в серии пенальти, почетный трофей добыло брестское «Динамо».

А до игры болельщиков ждала большая культурная программа, которая в себя включала активности для всех возрастов и групп. Яркие кадрые праздника футбола смотрите в нашем фоторепортаже.


























 
Теги: Гродно
 
 
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Яркие кадрые праздника футбола смотрите в нашем фоторепортаже.

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