Жара, пиво, NaviBand и футбол. Как Гродно встретил финал Кубка Беларуси по футболу

28 мая в Гродно прошел финал Кубка Беларуси по футболу. В драматичном матче, в серии пенальти, почетный трофей добыло брестское «Динамо» .

А до игры болельщиков ждала большая культурная программа, которая в себя включала активности для всех возрастов и групп. Яркие кадрые праздника футбола смотрите в нашем фоторепортаже.



































































































