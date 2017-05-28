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Саснович вышла во 2-й раунд "Ролан Гаррос"
Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во 2-й раунд второго в нынешнем сезоне турнира Большого Шлема — «Ролан Гаррос» (призовой фонд 28 541 175 долларов).
Соперницей Александры Саснович (№ 96 рейтинга WTA) в стартовом матче основной сетки была швейцарская спортсменка Виктория Голубич (№ 63), которую белоруска до этого уже дважды обыгрывала в этом сезоне (в том числе в полуфинале Кубка Федерации в Минске).
Проиграв первый сет, белоруска сумела переломить ход поединка (хотя во второй партии, ведя 4:1, позволила оппонентке сравнять счет - 5:5). В концовке же встречи выглядела заметно свежее соперницы, у которой стало сводить ноги. Матч продолжался 2 часа 23 минуты.
Во втором круге Александра Саснович встретится с победительницей пары Чжан Шуай (№ 34, Китай) — Донна Векич (№ 74, Хорватия).
Из других результатов первого круга «Ролан Гаррос» отметим вылет первой ракетки мира немки Ангелик Кербер, которая без шансов уступила россиянке Екатерине Макаровой (№ 40) — 2:6, 2:6.
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Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во 2-й раунд второго в нынешнем сезоне турнира Большого Шлема - "Ролан Гаррос".
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