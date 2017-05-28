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Пока брестское "Динамо" праздновало победу в Кубке Беларуси, ОМОН задерживал фанатов
Пока брестское «Динамо»,
Пока силовики задерживали одних, десятки других успели-таки проскочить мимо и разделили радость вместе с любимой командой. А за пойманных фанатов пытались вступиться футболисты.
В отличие от многотысячной орды фанатов московского «Спартака»,
Видео: Игорь Ремзик, TUT.BY
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Пока брестское "Динамо", спустя 10 лет завоевавшее Кубок Беларуси по футболу, ликовало на стадионе в Гродно и праздновало успех вместе с причастившимися к празднику...
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