Пока брестское «Динамо», спустя 10 лет завоевавшее Кубок Беларуси по футболу, ликовало на стадионе в Гродно и праздновало успех вместе с причастившимися к празднику и прорвавшимися на поле болельщиками, часть менее расторопных фанатов неподалеку от эпицентра торжеств попали в руки к омоновцам.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Пока силовики задерживали одних, десятки других успели-таки проскочить мимо и разделили радость вместе с любимой командой. А за пойманных фанатов пытались вступиться футболисты.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В отличие от многотысячной орды фанатов московского «Спартака», буйно праздновавшей досрочное чемпионство «красно-белых» на протяжении еще трех туров российской премьер-лиги, в Гродно ворота никто не ломал.

Видео: Игорь Ремзик, TUT.BY

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Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY















