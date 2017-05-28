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Пока брестское "Динамо" праздновало победу в Кубке Беларуси, ОМОН задерживал фанатов

28.05.2017 22:19 — Разное | Tut.by  
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Пока брестское «Динамо», спустя 10 лет завоевавшее Кубок Беларуси по футболу, ликовало на стадионе в Гродно и праздновало успех вместе с причастившимися к празднику и прорвавшимися на поле болельщиками, часть менее расторопных фанатов неподалеку от эпицентра торжеств попали в руки к омоновцам.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

 

Пока силовики задерживали одних, десятки других успели-таки проскочить мимо и разделили радость вместе с любимой командой. А за пойманных фанатов пытались вступиться футболисты.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В отличие от многотысячной орды фанатов московского «Спартака», буйно праздновавшей досрочное чемпионство «красно-белых» на протяжении еще трех туров российской премьер-лиги, в Гродно ворота никто не ломал.

Видео: Игорь Ремзик, TUT.BY

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Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY





 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Пока брестское "Динамо", спустя 10 лет завоевавшее Кубок Беларуси по футболу, ликовало на стадионе в Гродно и праздновало успех вместе с причастившимися к празднику...

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