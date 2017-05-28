Кубарев: Друг - он один, а болельщиков, которые ждали победы - несколько тысяч

Главный тренер солигорского «Шахтера» Олег Кубарев поделился впечатлениями по горячим следам после драматично проигранного финала Кубка Беларуси, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».



Олег Кубарев. Фото: АБФФ

— Хочу поздравить брестское «Динамо» с завоеванием Кубка и попаданием в Лигу Европы. Они к этому шли, они это заслужили уже до финала. Конечно, обидно проигрывать в таком матче. Но праздник сегодня действительно был: игра держала в напряжении, полный стадион — такая атмосфера украшает наш футбол. Наверное, это тот случай, когда тренеру не очень хочется говорить об игре. Потому что все было в наших руках — я имею в виду забитый гол. Но команда соперников, так скажем, оказалась наглее нас, больше желала победы, у них было больше страсти. Продавили нас, сравняли, а послематчевые пенальти — это лотерея. Скажу, что мне некого упрекнуть — до последнего игрока все били. Претензий по пенальти у меня нет. Есть вопросы по игре. Хочется быстрее выйти из того негативного фона, который непременно будет. У нас впереди чемпионат, не за горами Лига Европы.

— Сегодня трофей выиграл ваш друг, но проиграла ваша команда. Какие эмоции?

— Я Володю поздравил. Но, наверное, за него буду радоваться не сегодня. Какие еще чувства могут быть? Друг — он один, а болельщиков, которые ждали победы — несколько тысяч. Это разные чаши весов. Конечно, я чувствую разочарование. Надеюсь, что никто меня не упрекнет в том, что я чем-то поспособствовал своему приятелю.

— Брестское «Динамо» сегодня било пенальти первым. Как вы считаете, это как-то повлияло на исход серии?

— Есть анализ на эту тему, я бы не хотел вдаваться в подробности. Но выходит так, что вторым бить должно было бы легче. Но, еще раз говорю, у соперников, наверное, глаза горели больше. Поэтому так, наверное, и получилось.

— Владимир Бушма и пенальти — полная несовместимость?

— Почему? Когда Бушма играл в «Минске», и они играли с минским «Динамо», то там они, по-моему, один только смогли ему забить. Поэтому я говорил, что спокоен в этом плане. Девять человек подряд забили. Я был уверен, что здесь он нам поможет. Наверное, вмешиваются факторы, которые тяжело предвидеть. Элемент случайности здесь большой. «Динамо» было сильнее в серии послематчевых пенальти. Но я не скажу, что мы были плохи.

— Первым решились на замену. Не устраивала фланговая игра?

— Ее практически не было сегодня. В перерыве я посмотрел статистику и ребят предупредил, что, имея форварда и не имея возможности в центре создать преимущество, играть нельзя. Под Лаптева нужны фланговые передачи, а их вообще не было. Плюс не было ударов по воротам, не хватало решительности. Поэтому замены напрашивались. С Лисаковичем — не то, чтобы мы угадали. Он футболист, который не боится идти в обводку, не боится принимать решения. Но я его держал, потому что пока он не готов играть два тайма. Он сыграл и в прошлом матче, и сегодня. Плюс дополнительное время. Гадай не гадай — фланги у нас не работали, опорные устали. Четвертая замена, как в Англии — не помешала бы. Именно с таким календарем и по таким тяжелым матчам. Я бы воспользовался и четвертой, и пятой. У нас было кому выходить, но не было возможности освежать игру.

— Пропустили гол через минуту после замены Лаптева на Януша. Не пожалели, что сделали замену?

— Ему было уже тяжело, он просил замену. Мы поменяли высокого фактурного игрока тоже на высокого фактурного. Тут дело не в штрафном, который привез Лаптев. Возможно, сделай замену раньше, штрафного бы не было. Но дело в другом — мы начали садиться низко, начали многое позволять на правом фланге соперникам. Мы перестали выдавливать игроков, позволяли приближаться к нашим воротам. Вот с этим была проблема. Будем разбирать — чего испугались игроки, что на них давило. На Брест, скорее, могло давить. Команде было нужнее, и они шли ва-банк.

— Как вам качество поля?

— Оно было нормального уровня. Я не скажу там, хорошее или плохое — я не играл на нем. Но в начале матча видел, что футболисты спотыкались — летела земля из-под ног. Несколько падений было в первом тайме — может, полили чуть больше, чем надо, и поле не успело подсохнуть. Было несколько действий, которых не должно было быть. Но у меня вопросов нет по этому поводу.