Журавель: Очень сложно играть против друзей. Но здесь не до сентиментальности

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель на пресс-конференции после финала Кубка Беларуси раскрыл некоторые детали подготовки к матчу и признался, каково играть против друзей, к числу который относится и наставник поверженного соперника, сообщает пресс-служба солигорского «Шахтера».



Владимир Журавель. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

— Мы сегодня победили и завоевали Кубок страны. Я буду повторяться, но у нас был сложный путь. Сыграли с достойными соперниками на финише — минским «Динамо», БАТЭ. И сегодня «Шахтер» — одна из самых интересных команд чемпионата. Нам нелегко дался этот Кубок, тем он и приятнее. Хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали из Бреста. Всех тех, кто переживал за нас в Бресте, на площади, где транслировали футбол. Эту победу посвящаем болельщикам.

— Вы выиграли первый трофей в своей карьере. Но в борьбе за трофей проиграл ваш друг. Каких чувств у вас больше?

— Здесь не до сентиментальности. Конечно, очень сложно играть против друзей. Но это спорт — Олег Михайлович тоже выбивал меня из кубковой стези, работая в Гомеле. Сложно играть с друзьями, но это спорт. Он меня поздравил, и, я думаю, наши отношения не испортятся.

— Рассчитывали, что будет серия пенальти и дополнительное время?

— Перед игрой учитываются все нюансы — дополнительное время и серия пенальти. Тем более, когда мы узнали, что в этот вечер будет +27, очень жарко. Предположили, что скорости на поле будут не те, и игра будет осторожной. В Кубке всегда игра идет до одного гола. Пенальти мы не тренировали — не хотели доводить до этого.

— Вы держали последнюю замену под пенальти?

— У меня мысль такая была. Но после основного времени многие ребята сказали, что чувствуют какие-то недомогания. Поэтому одну замену мы держали до последнего. Я не знал, кто может попросить замену. Так и получилось — попросил замениться Чиди. Это была вынужденная замена, и мы выпустили Диксона. Рассматривали Рому Василюка, но получилось, как мы и предполагали, что не все выдержали.

— За кого переживали больше всего в серии пенальти?

— За каждого. Повторюсь, что мы не тренировали перед матчем пенальти, поэтому каждый удар — большое волнение. Главное, что игроки справились с волнением и все свои шансы использовали.

— Довлела ли над вами важность матча?

— На кону стояла судьба команды. В чемпионате у нас дела идут не так, как мы хотели. Очень много болельщиков, которыми мы дорожим, и не хотим потерять. И когда мы узнали, что приедет большое число болельщиков, что и видно было на трибунах, то переживали.

— Леша Легчилин — гродненский парень. Чувствовали его дополнительную мотивацию?

— Всегда рассчитываешь на тех футболистов, которые привязаны к какому-то городу. Тем более играли на нейтральном стадионе. Замечу, что он не только сегодня хороший матч провел — он один из наших лидеров. Достаточно работоспособный, ответственный. Я рад, что именно здесь и сегодня он взял Кубок, забив два мяча.

— В чемпионате будет подъем после победы?

— Могу сказать, что любая победа — это позитив. Поэтому к следующему матчу, который пройдет через неделю, мы подойдем в неплохом настроении.

— Правда, что готовили к финалу игру в три центральных защитника, но травма Гавриловича все изменила?

— В Могилеве мы попробовали сыграть в три центральных защитника, но Гаврилович получил травму. Вряд ли мы сегодня играли в три центральных. То, что у тебя в голове давно сложилось, то, что анализируешь — не факт, что ребята могут выполнить. Поэтому посчитал, что нет смысла издеваться над людьми. Мы бы в любом случае играли в четыре.

— Разбирали игру Лаптева персонально?

— Лаптеву уделили большую часть разбора. Если первый тайм у него не особо получился, то во втором он показал свою истинную силу. Это фактурный, жесткий, мощный игрок. Не учитывать его нельзя. У Олега Михайловича есть выбор — трудно было предположить состав на игру. Но Лаптеву было особое внимание.

— Что вы говорили команде перед дополнительным временем и серией пенальти?

— Мы очень много сказали до игры. Проделали большую работу. В том числе и по поднятию психологического фона. По глазам было видно, что игроки были готовы. Я видел только небольшую усталость и огонек в глазах. Обсудили какие-то детали, шероховатости. Ну и слова поддержки.

— Эмоциональный настрой на игру был основополагающим?

— Я бы сказал, более чем. Я первый раз видел команду в таком состоянии — все были заведены, настроены на бой. Я очень рад за них. Победа — их заслуга.

— Серия закончилась перед ударом Малерба. Как он бьет пенальти?

— Не видел. Серия длинная, терпения много отобрала. Хорошо, что закончилась на Малербе. Он выполнил свою задачу и не занимался тем, чем не умеет.