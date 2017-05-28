«Свобода вас примет радостно…» у входа в Банк «Решение»





Труд не освобождает. Об этом свидетельствует не только история, но и личный опыт каждого.

Достигнутый результат труда — вот что даёт личную свободу! Но есть условие: плоды труда освобождают, когда ими грамотно распоряжаются. А с этим бывают проблемы...

Мы в Банке «Решение» вместе с нашими корпоративными клиентами собрались и выяснили, какие пути к свободе самые быстрые, прямые и надёжные.

По первому пункту результат был единодушным: внешнюю свободу — свободу выбора — быстрее всего приносят успехи на финансовом пути. Больше заработок — больше свободы в выборе, на что его потратить.

Сделать этот путь прямым наши корпоративные клиенты смогли легко: в Банке «Решение» очень гибкие зарплатные проекты . Это нормально, что в цивилизованном мире зарплаты начисляются сотрудникам на банковские пластиковые карты. В мире не вполне цивилизованном всё ещё практикуется депонирование зарплат, очереди в кассу, громоздкие платежи наличными и даже «зарплата в конвертах»! Но сегодня это — уже моветон.

Мы сконструировали три тарифных плана , любым из которых может воспользоваться как индивидуальный предприниматель, так и предприятие крупного бизнеса. Выбор плана зависит от мест снятия наличных: в банкоматах Банка «Решение», в банкоматах банков-партнёров (более 50% от общего количества банкоматов в Республике Беларусь) или вообще во всех банкоматах в республике и за её пределами.

В рамках наших зарплатных проектов банковские карты выдаются бесплатно: сотрудникам организации - VISA Electron или Белкарт-Премиум, а индивидуальным предпринимателям и топ-менеджерам дополнительно VISA Gold или VISA Platinum.

Невысокая стоимость наших зарплатных проектов имеет дополнительные возможности уменьшения: например, величина вознаграждения за зачисление зарплат на карты может быть уменьшена по результатам анализа основных показателей клиента — юридического лица или индивидуального предпр инимателя.

В свою очередь размер вознаграждения за зачисление напрямую зависит от объёма фонда оплаты труда на предприятии: с ростом этого фонда размер комиссии снижается. К примеру, в тарифном плане «Свой» минимальное вознаграждение установлено в сумме 0,3 % от суммы зачисления, а в «Партнёрском» — 0,7 %.

Иными словами, мы подбираем прямой путь к свободе, но делаем его гибким. Образно говоря, с учётом рельефа местности.

Теперь о надёжности пути. Надёжный - значит безопасный. Это — банковские карты. Потеряв карточку, денег не потеряешь. А с международной картой VISA за границей выгодные курсы конверсии валют.

В приложении «Мобильный банк» можно настроить совершение всех платежей в автоматическом режиме и следить за своим финансовым состоянием, как тренер за здоровьем чемпиона. Наконец, это овердрафт, или кредитование без риска, — когда Банком «Решение» предоставляется клиенту сумма, которую можно безопасно потратить даже при отсутствии средств на его собственном счёте.

Примерно так клиенты Банка «Решение» обретают внешнюю свободу для принятия своих жизненно важных и повседневных решений. А отсюда и к внутренней свободе прямой переход: тоже ведь результат труда, но уже над собой.