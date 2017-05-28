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«Свобода вас примет радостно…» у входа в Банк «Решение»
29.05.2017 00:00 — Разное | Ежедневник
Труд не освобождает. Об этом свидетельствует не только история, но и личный опыт каждого.
Достигнутый результат труда — вот что даёт личную свободу! Но есть условие: плоды труда освобождают, когда ими грамотно распоряжаются. А с этим бывают проблемы...
Мы в
По первому пункту результат был единодушным: внешнюю свободу — свободу выбора — быстрее всего приносят успехи на финансовом пути. Больше заработок — больше свободы в выборе, на что его потратить.
Сделать этот путь прямым наши корпоративные клиенты смогли легко: в Банке «Решение» очень гибкие
Мы сконструировали
В рамках наших зарплатных проектов банковские карты выдаются бесплатно: сотрудникам организации - VISA Electron или Белкарт-Премиум, а индивидуальным предпринимателям и топ-менеджерам дополнительно VISA Gold или VISA Platinum.
Невысокая стоимость наших зарплатных проектов имеет дополнительные возможности уменьшения: например, величина вознаграждения за зачисление зарплат на карты может быть уменьшена по результатам анализа основных показателей клиента — юридического лица или индивидуального предпр
В свою очередь размер вознаграждения за зачисление напрямую зависит от объёма фонда оплаты труда на предприятии: с ростом этого фонда размер комиссии снижается. К примеру, в тарифном плане «Свой» минимальное вознаграждение установлено в сумме 0,3 % от суммы зачисления, а в «Партнёрском» — 0,7 %.
Иными словами, мы подбираем прямой путь к свободе, но делаем его гибким. Образно говоря, с учётом рельефа местности.
Теперь о надёжности пути. Надёжный - значит безопасный. Это — банковские карты. Потеряв карточку, денег не потеряешь. А с международной картой VISA за границей выгодные курсы конверсии валют.
В приложении
Примерно так клиенты Банка «Решение» обретают внешнюю свободу для принятия своих жизненно важных и повседневных решений. А отсюда и к внутренней свободе прямой переход: тоже ведь результат труда, но уже над собой.
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Труд не освобождает. Об этом свидетельствует не только история, но и личный опыт каждого.
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