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В США назвали вероятную национальную принадлежность авторов WannaCry
Авторы вируса WannaCry, заразившего компьютеры в 150 странах две недели назад, вероятно, являются выходцами из таких южноазиатских стран, как Гонконг, Тайвань или Сингапур. Об этом пишет газета
К такому выводу, по данным издания, пришли специалисты, которые провели лингвистическую экспертизу вредоносного программного обеспечения. По их предположению, оно было написано китайскоязычными людьми с южными диалектами.
Специалисты утверждают, что «твердо уверены» в своих выводах. В более ранних отчетах, основанных на анализе кода, предполагалось, что за вирусной атакой стоят
Вредоносная программа WannaCry
Предполагается, что создатели вируса взяли за основу вредоносную программу АНБ США Eternal Blue. Он распространился в не менее чем 150 странах мира, от него пострадали более 200 тысяч пользователей. Газета The Times
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Авторы вируса WannaCry, заразившего компьютеры в 150 странах две недели назад, вероятно, являются выходцами из таких южноазиатских стран, как Гонконг, Тайвань или...
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