В Лепельском районе пьяный бесправник вылетел в кювет, 13-летняя пассажирка в больнице

В Лепельском районе пьяный бесправник на Hyundai съехал в кювет и опрокинулся, 13-летняя пассажирка — дочка друга водителя — получила травмы и попала в больницу. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ региона Александр Казючиц.

ДТП произошло 26 мая около 20.40 на 174-м км дороги Минск — Витебск. После того как Hyundaі оказался в кювете, телесные повреждения получила 13-летняя пассажир. Девочку госпитализировали. В салоне также находилась 33-летняя женщина — супруга водителя, но она не пострадала.

48-летний водитель иномарки не имел прав и был пьян. Мужчина пытался скрыться с места ДТП — убежал в лес. Но его остановил один из очевидцев произошедшего — водитель проезжавшего мимо автомобиля. Скорую помощь и милицию вызвали другие неравнодушные люди, которые оказались в этот момент рядом на трассе.

Пострадавшая в аварии девочка гостила у отца в соседней деревне. Вечером мужчина попросил своего друга отвезти ее домой к матери. Позже отец пояснил сотрудникам ГАИ, что внешне было не заметно, что мужчина не трезв. Выяснилось, что водитель отвлекся от управления — обернулся, чтобы взять чай, который ему передавала жена.