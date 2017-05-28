Полезные секреты: что вы не знали о варочных поверхностях

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Варочная поверхность — основа кухни. Какими бывают варочные поверхности и как ими правильно пользоваться, читайте в новом выпуске проекта « Секреты бытовой техники ».

Что знать при выборе





Есть несколько типов варочных поверхностей. Принципиальная разница заключается в источнике нагрева — газ или электричество. Рабочая поверхность газовых моделей может быть выполнена из стали — эмалированной или нержавеющей — или стеклокерамики.

Электрические стеклокерамические модели более разнообразны и обладают большим набором функций. Такие варочные панели могут быть оборудованы обычными конфорками (нагрев при помощи металлических спиралей) или нагревателями типа HiLight (греется тонкая гофрированная лента)

Нельзя не упомянуть и индукционные варочные поверхности. Тепло от нагревательного элемента передается напрямую дну посуды, а не самой панели, сама конфорка почти не нагревается. У таких поверхностей нет опасности получения серьезных ожогов, к тому же к ним почти ничего не пригорает. Важно, что для индукционных варочных поверхностей нужна специальная посуда.



Фото: TUT.BY

В зависимости от размеров устройства также может варьироваться количество конфорок. Как правило, их четыре, но есть модели с двумя, тремя или даже пятью конфорками.

Какую посуду использовать



Изображение: stirkauborka.ru

С толстым дном. Чем качественнее посуда, тем лучше результаты готовки. Как правило, качество можно определить по ее основанию — чем оно толще и ровнее, тем лучше.

Стеклокерамике противопоказан алюминий. Использование кастрюль с медным или алюминиевым основанием может стать причиной возникновения пятен на стеклокерамической поверхности, которые удалить будет практически невозможно. Также не следует готовить на посуде с поврежденным основанием, которое имеет неровные края. Это может оставить на поверхности панели царапины.

Табу на глину. На газовые конфорки нельзя ставить глиняную или керамическую посуду, а также пластины для гриля или тостов. Это также относится к неустойчивой или деформированной посуде. В процессе готовки ее содержимое может разбрызгаться и при попадании на человека вызвать ожоги.

Пользуйтесь бережно. Не рекомендуется передвигать кухонную посуду по стеклянной поверхности — это может привести к быстрому появлению царапин. Также нельзя допускать падения на стекло твердых или острых предметов, а также ударов по краю варочной панели — устройство может пойти трещинами и пользоваться им станет нельзя.

Полезные функции: «газ-контроль» и виртуальное пламя



Изображение: samsung.com

«Газ-контроль» — если пламя гаснет, и температура падает ниже определенного значения, варочная панель в автоматическом режиме отключит подачу газа к конфоркам.

Конфорка с изменяемой зоной нагрева — нагреваться будет лишь та часть, в которую вы поставите кастрюлю или сковородку.

Индикатор остаточного тепла — после выключения конфорки он напомнит, что поверхность еще горячая и не стоит касаться ее или ставить предметы, чувствительные к повышенной температуре. Эта функция также позволит более эффективно использовать остаточное тепло и сэкономить электроэнергию.

Функция автоматического закипания — в течение некоторого времени рабочая поверхность будет работать на полную мощность и позже самостоятельно переключиться на установленный вами режим нагрева.



Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Virtual Flame — с помощью светодиодов имитирует языки пламени. Такая функция есть в индукционных варочных поверхностях компании Samsung, доступны варианты с голубыми и оранжевыми огоньками. Чем сильнее подогрев, тем выше «пламя». Эта технология — не просто развлечение, но и гарантия безопасности. Благодаря огонькам можно видеть, что идет нагрев и посуда может быть горячей.

Как экономить энергию



Изображение: raybt.ru

Не грейте впустую. Включайте конфорку только тогда, когда на ней уже стоит посуда. За некоторое время до окончания приготовления, конфорки лучше выключить и использовать остаточное тепло для сохранения пищи в горячем состоянии или для размораживания.

Меньше грязи. Грязь на конфорках и основании посуды повышает потребление энергии. Перед началом готовки ее необходимо тщательно вычистить. По возможности также рекомендуется плотно закрывать посуду крышками.

Размер имеет значение. Диаметр основания посуды должен соответствовать размеру используемой конфорки, иначе расход энергии может возрасти (это также касается газовых варочных поверхностей). При покупке новой посуды обращайте особое внимание на диаметр ее основания. Производители часто пишут только диаметр верхнего обода.

Как чистить варочные панели

Не мойте горячее. Перед чисткой любой варочной поверхности (электрической или газовой) выключите прибор из розетки и дайте ему остыть. Чистящее средство также не должно соприкасаться с нагретой панелью из стеклокерамики — оно может разъесть раскаленную поверхность.

Используйте «свои» средства. Стеклокерамические поверхности рекомендуется чистить после каждого использования. Удалять осадок, следы воды, въевшиеся капли жира и пятна на металле и стекле следует с помощью специальных средств для чистки керамики или нержавеющей стали. Лучше не использовать аэрозоли для чистки гриля и духовки, губки с грубыми волокнами или шлифующие средства для кухонной посуды — они могут повредить устройство.

Не бойтесь скребка. Зато можно использовать специальный скребок для стекла. Такие скребки и необходимые моющие средства продаются в специализированных магазинах. Его необходимо расположить под углом и аккуратно удалить загрязнение, соскоблив его заостренным концом скребка.



Изображение: luculentia.ru

Не забудьте о съемных элементах. Для мытья эмалированных элементов, крышки и рассекателя их нужно обдать водой и тщательно просушить перед установкой на место. Детали из нержавеющей стали также следует промыть водой и начисто вытереть мягкой тканью. Подставки для посуды нельзя мыть в посудомойках — они требуют ручного мытья. При необходимости стойкие загрязнение можно удалить специальной чистящей пастой. Чтобы не повредить варочную поверхность, будьте особо внимательны при их обратной установке.