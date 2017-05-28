Очередной Гранд-финал 2017 по игре World of Tanks собрал команды со всего мира: американцы, китайцы, представители Европы, русские, белорусы и украинцы разыграют призовой фонд в 300 тысяч долларов. Накануне финального поединка 42.TUT.BY встретился с руководителем eSports-направления компании в СНГ Алексеем Корнышевым и узнал, сколько Wargaming тратит на зарплаты игрокам, будет ли женская команда и какой допинг запрещен в «танках».



Алексей Корнышев

Рекорды популярности

В этом году трансляция игр Гранд-финала идет сразу на нескольких каналах. «Мы организуем прямой показ на Twitch.tv, YouTube, ВК, „Одноклассниках“, увидеть трансляцию можно и в Facebook, — рассказал Алексей Корнышев. — И с уверенностью могу сказать, что мы побили в этом году прошлогодние показатели, только за субботу на ru-кластере нас посмотрели 40 тысяч человек. Если собрать всю статистику, то у нас будет очередной рекорд. Также в этом году мы привлекли к прямой трансляции ведущих ютуберов, и у них на каналах также неплохие показатели».



Прямая трансляция на канале популярного стримера Amway921

Также Алексей отметил, что популярность World of Tanks как дисциплины растет.

«Мы начинали наши соревнования в обычном кинотеатре Варшавы, потом пришли на баскетбольную арену Torwar Hall и по итогом поняли, что нужно большее, поэтому выбрали такую высокоуровневую площадку, как «ВТБ ледовый дворец».

Кстати, допинг на соревнованиях по World of Tanks, как и в других видах спорта, запрещен.

«По факту я очень плохо отношусь к допингу, — констатирует Алексей Корнышев. — Мы всегда перед игрой проверяем спортсменов на наличие каких-либо запрещенных препаратов, изменяющих сознание, и алкоголя. Если говорить о частных случаях, то для них существует отдельный список. Пока мы работаем по прецеденту и если что-то обнаруживаем, то вносим в этот список. Но с гордостью хочу заметить, что сейчас он пуст».

Ждем девушек в игру

В составах всех команд, приехавших побороться за главный приз, не нашлось ни одной девушки, ну разве что в группе поддержки. Почему?

«Традиционно так сложилось, что в World of Tanks играют преимущественно парни, все-таки „танки“ в нашей стране всегда были больше мужским хобби, но ситуация меняется. Среди поклонников игры есть девушки, пока их не так много, но процент побед у них достаточно высокий, чтобы показать себя в серебряной или золотой лиге. И, безусловно, женская команда добавит зрелищности и соберет немалое число поклонников».





Кстати, топовым игроком стать никогда не поздно. Алексей Корнышев, например, не исключает появления команд с игроками возрастом за 40 лет.

«Не так давно мы делали выборку среди зрителей, которая показала, что 6 процентов из всех, кому интересны соревнования — мужчины в возрасте 40−44 лет. Кстати, это столько же в процентном соотношении следят за игрой несовершеннолетних. Есть среди нашей аудитории и те, кому за 50 и выше. Пока все они активно следят за игрой, но никто не мешает им участвовать. От себя скажу: приходите, пробуйте силы, играйте! У нас достойные призовые, а сама игра походит любому возрасту.

10 миллионов долларов в год на киберспорт

Зарабатывать в такой дисциплине как World of Tanks, соревнования по которой можно большие деньги. Только на зарплаты игрокам Wargaming тратит от 600 тысяч долларов на регион, коих четыре: Европа, Азия, Америка и СНГ.





«На зарплаты участникам топовых команд уходит 300 тысяч долларов за игровой сезон, который длится 3−3,5 месяца. Всего в году два таких сезона. Добавьте к этому призовые деньги за турниры (например, победитель Гранд-финала получит 150 тысяч долларов), выходят неплохие суммы. Всего до конца 2017 года на развитие киберспорта, будет потрачено около 40 миллионов долларов».

Напомним, что World of Tanks как киберспортивная дисциплина существует уже четвертый год. Кстати, это не все деньги, которые зарабатывают игроки. Сейчас набирает популярность спонсорская поддержка, и суммы контрактов довольно значительные. Например, российский туристический поисковик Aviasales и киберспортивный клуб Natus Vincere заключили контракт, сумма которого может составлять до 600 тысяч долларов.

«Спонсоры уже поняли, насколько велика аудитория киберспорта, и все охотнее вкладывают деньги, — рассказывает Алексей Корнышев. — Например, команда HellRaisers сменила название на Tornado Energy, как у их главного спонсора. Сейчас парни показывают отличный результат, уже обыграли знаменитых Natus Vincere и пробили себе дорогу в финал».

Одним из главных спонсоров турнира стала социальная сеть Facebook.

«Сотрудничество с таким гигантом неслучайно, — отмечает Алексей Корнышев. — В Facebook активно развивают видеонаправление, а что еще собирает большую онлайн-аудиторию, как не онлайн-трансляции киберспортивных турниров. У нас есть много продуктов с большой армией поклонников, которые интересны представителям это социальной сети».