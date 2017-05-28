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LADY.TUT.BY при поддержке Альфа-Банка представляет шестой сезон проекта о серьезном бизнесе с женским лицом — «Леди Босс — 2017».

«А я уже выбрала наряд для светского ужина!» — обсуждали леди-босс в перерывах между уборкой дома и добычей еды на этапе « Черный ящик ».

«Не знаю, мечусь между черным и красным платьями: и то, и то хорошо смотрится. Хоть ты два бери!» — раздавалось во время ожидания решения жюри на « Истории провалов ».

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Да, участницы проекта «Леди Босс — 2017» даже на сложных, волнительных, неожиданных этапах думали о том, в чем предстанут на светском ужине и финале — самых красивых и элегантных страницах конкурса. Возможно, не прошли даром уроки Оксаны Князевой , а может, просто ощущение себя «леди» берет вверх над «боссом»? Настало время посмотреть своими глазами, как прошел «Светский ужин» для 12 самых успешных бизесвумен страны в парке-музее интерактивной истории «Сула» .

Вот как это было:













Это волшебное место не первый раз принимает у себя в гостях участниц проекта о женском бизнесе. И каждый раз — признается оргкомитет конкурса — есть чем удивить не только гостей-новичков, но и тех, кто уже давно стал другом «Сулы».

Возможно, все дело в атмосфере, которая переносит тебя в прошлое, охраняя от повседневных забот. А разве не это нужно порой каждому человеку? Спасибо, «Сула», за то, что позволяешь нашим леди расслабиться и набраться сил перед новыми этапами проекта.

— Парк-музей интерактивной истории «Сула» уже не первый год становится идеальной площадкой для проведения самых грациозных этапов проекта «Леди Босс». Мы всегда рады видеть у себя в гостях талантливых, успешных, целеустремленных женщин. Женщин-творцов, продолжательниц рода, хранительниц очага. Мы в проекте «Сула» делаем что-то похожее: творим «историю», возвращаем к корням, бережем традиции. Уверены, леди-босс помогут донести до широкого круга людей нашу идею о национальном белорусском достоинстве. Ведь кто, если не женщина, сможет сказать о самом важном: о семье (большой семье белорусов), Родине, предках? А тем более женщина, которая стоит у руля собственного бизнеса, - считает Андрей Запольский, учредитель группы компаний «Евразия», инвестор парка-музея интерактивной истории «Сула».

— Из года в год проект «Леди Босс» доказывает, что у женского бизнеса в Беларуси очаровательное лицо. А этап «Светский ужин» — прекрасное тому подтверждение! Обворожительные образы девушек заставили еще раз задуматься, какую же силу несут в себе платье и каблуки, и как умело наши дамы умеют этим пользоваться. Да, в бой временами идут не только интеллект и знание своего дела, но и обаятельная улыбка, завораживающий взгляд. Вот оно — уникальное оружие женщин в бизнесе! По словам «выпускниц» «Леди Босс» светский ужин — одна из самых красивых и душевных страниц конкурса. И мы рады, что нам удается создавать этот островок тишины, гармонии и уюта в нескончаемой веренице дел успешных бизнесвумен страны, — поделилась впечатлениями от этапа Светлана Зере , руководитель проекта «Леди Босс».













На светском ужине девушки были другим: такими их не привыкли видеть семья, подчиненные, партнеры по бизнесу. Строгие брюки, пиджаки и сосредоточенный взгляд сменили струящиеся платья, легкие локоны, воздушная походка. Организаторы конкурса утверждают, что главные перевоплощения этой весны ждут нас на благотворительной фотовыставке , где будут представлены фотографии леди в трех разных образах, однако ужин в «Суле» тоже можно смело назвать этапом перемен. Да и конкурс «Леди Босс» вовсе не о 24-часовом соревновании, а об участии, которое важнее победы. Этапы продуманы таким образом, чтобы не только развить профессиональные и личностные качества участниц, но и помочь им отвлечься от трудных рабочих будней руководителя, позволить в полной мере ощутить себя женщиной.

Катерина Левченко, сооснователь OrangeProcess :

— Данный этап прошел с некоторой изюминкой — с майским снегом. Из-за него мы не смогли в полной мере оценить большую территорию маёнтка и вечерние платья выгуливали исключительно в королевской ассамблее. Но деловых женщин ничем не испугаешь, поэтому утром мы все равно пошли на экскурсию. Замечательный экскурсовод Андрей рассказал нам интересные истории от доисторических времен до наших дней на великолепном белорусском языке. Думаю, что именно такие экспонаты и рассказы могут заинтересовать наших детей и оторвать от гаджетов. Так что в наши семейные планы добавился новый пункт — посещение парка-музея интерактивной истории «Сула».

— Все было здорово. Я впервые побывала в «Суле», теперь буду приводить туда своих московских друзей. Очень живописное место.

Правда, с погодой нам, мягко говоря, не повезло. Но это не стало препятствием. Все вечерние наряды благополучно были доставлены и надеты их владелицами в безупречном виде, несмотря на метель и дождь. Девочки даже приехали с мастерами-парикмахерами и визажистами. Надо отдать должное: интерьеры полностью соответствовали нашим потрясающим вечерним образам.

Спасибо за теплый прием и радушие. Мы теперь точно знаем, что такое «верещака» и как она готовится. А, самое главное, умеем танцевать старинные белорусские танцы!

Алла Кашкан, учредитель, заместитель директора группы компаний ООО «Арт-тем» (газовое отопительное оборудование), «Служба ремонта и монтажа котлов»:

— «Королевская ассамблея» поразила поистине королевских размеров камином, средневековыми люстрами и факелами, старинными картинами и гобеленами. В таком интерьере все участницы проекта в длинных вечерних платьях ощущали себя настоящими светскими дамами, которые прибыли на бал. А какой же бал без танцев и угощений? Один из шляхетских танцев разучили и мы под чутким руководством актеров Шляхетского театра парка истории «Сула». А повар показал, как готовить старославянское блюдо на пиве и квасе «верещака».

На фоне старинных каменных стен и массивной кованой мебели я ощущала себя хрупкой особой дворянского происхождения. Казалось, что сейчас раздастся топот лошадиных копыт и начнется рыцарский турнир. Но раздался шум ветра и начался снег.

Выход в свет — всегда ответственное и волнительное событие для каждой леди. Ведь продумать свой образ нужно до мелочей! Хотя, как утверждают эксперты в сфере моды, в этом деле мелочей не бывает. Детали порой решают все! Кстати, о деталях. Авторская кованая мебель, росписи на темы рыцарских турниров на стенах, люстры и факелы ручной работы — интерьер ресторана этнической кухни «Пан Старкі», где ужинали наши дамы, полностью соответствовал внешнему виду, да чего скрывать, и внутреннему состоянию леди. Атмосфера средневековья пленила, а теплые разговоры за столом лились рекой. Девушки вспоминали самые яркие страницы конкурса, делились впечатлениями, как преодолели самые сложные, по их мнению, этапы, предвкушали, что ждет впереди. «А что я буду делать, когда проект закончится? У меня появятся свободные вечера?» — читалась растерянность в глазах девушек. Однако ответ, пусть и про себя, каждая леди знала: они все равно будут общаться, только в другом формате. Ведь каждый выпуск «Леди Босс» — это одна большая семья с совместными праздниками и уик-эндами. И этот год, уверены, не станет исключением.









— Светский ужин — в высшей степени приятное мероприятие. Это же отличный повод надеть красивое платье и, что называется «себя показать и на людей посмотреть». А если это происходит в интересном месте — таком, как парк истории «Сула», то это еще и познавательно. Где еще можно станцевать старинные белорусские танцы, посмотреть как готовят древнее блюдо «верещака» и посидеть у пылающего камина в обществе настоящих леди? И эту красоту все, кто следит за проектом, увидят благодаря лучшим фотографам нашего проекта Алле Шилец и Олегу Балинскому, которым мне хочется сказать отдельное спасибо за внимание и профессионализм.

Валентина Неизвестная, управляющий партнер ООО «РСМ Бел Аудит» :

— Несмотря на ненастную погоду в мае месяце, парк интерактивной истории «Сула» встретил нас своей сказочной красотой и уютным тихим отельчиком. Мы смогли насладиться красотой здания «Королевской Ассамблеи» с башней и часами, внутри которого расположен зал рыцарской славы. Не меньшее впечатление произвел и сам парк. Если прогуляться по его дорожкам вдоль речки, открываются восхитительные виды! Произвела впечатление и экскурсия по парку с посещением музея, где больше всего меня заинтересовал рассказ о тайнах семьи Ленских…









Природа «Сулы» действительно очаровывает. Чего только стоит живописное, чистое озеро, в которое впадает пробегающая сквозь парк речка «Сула». Заинтересовал леди и местный музей, где раскрываются все тайны семьи Ленских. Представители этого знатного шляхетского рода построили усадебно-парковый комплекс в конце 18 века. Впечатлила девушек и непростая судьба последней хозяйки усадьбы — Эльжбеты Ленской. Возможно, в чем-то дамы увидели в Эльжбете себя — таких же смелых и преданных своим жизненным принципам.













Елена Симончук, совладелец, директор компании Cleanny (уборка домов и квартир):

— «Сула» прекрасна. Это восстановленное на деньги частных инвесторов поместье семьи Ленских, о которых я до этого времени ничего не знала. Увлеченные историки собрали артефакты со времен неолита, которые были найдены на нашей земле. Круг из 12 камней диаметров 12 метров, расстояние между которыми соответствует числу π. Старинный холодильник, который занимал целый дом, наполненный льдом. Ленские похоронены в гробнице, которая уходит на 3 яруса вниз, но во времена советской власти верхний ярус был варварски разрушен, а кости разбросаны по земле. А потом местные жители все собирали и хоронили заново. Коллектив «Сулы» — это примерно 30 человек, которые по-настоящему заботятся об этом месте и о людях, которые сюда приезжают.

Мне захотелось быть помещицей. С утра на реку колоть лед, потом в конюшню ухаживать за лошадьми. Затем небольшая чашка кофе и совещание с приказчиком. Замечательно, что есть люди, которые создают такие места, как «Сула», и мы все можем лучше осознавать и ощущать нашу историю.

Ольга Гринкевич, генеральный директор/соучредитель сети багетных мастерских «БелБагетМастер» — www.baget.by :

— Я в «Суле не первый раз и постоянно нахожу в этом месте для себя что-то новое. Всего лишь 50 км от столицы — и ты оказываешься в атмосфере богатой тысячелетней истории и культуры нашего народа: стоянка древнего человека, площадка славянских культов, поселение варягов и наследие белорусской шляхты — род Ленских. И словно музыка мелодично звучит родной белорусский язык в историях экскурсовода Андрея Захарченко, и теплом согревает камин «Королевской ассамблеи».

Кажется, что светские балы для современного человека — беспробудная скука. Возможно так есть, но только до тех пор, пока тебя не учат шляхетским танцам. Жаль только, что рыцари в латах, охраняющие это место, не танцуют. Как же здорово, что история этого места «зацепила» автора идеи и проекта возрождения парка истории «Сула» Андрея Запольского. Он вложил душу в создание места, где сегодня мы окунаемся в национальную историю и культурные традиции Беларуси.













После знакомства с «Сулой» дамам решили не просто рассказать, но и показать, что ели наши предки. Шеф-повар «Сулы» провел для наших леди мастер-класс по приготовлению верещаки на пиве с добавлением кваса. Это блюдо можно смело назвать одним из любимейших лакомств шляхтичей.

— Сырьевой набор для верещаки включает мясо, колбасы, иногда ребра. Эти деликатесы в повседневном рационе крестьяне себе позволить не могли, поэтому блюдо чаще всего готовили люди побогаче. Крестьяне заменяли верещаку поливкой, мочанкой, — пояснил Илья Шкор.

Кстати, об ингредиентах для нашей верещаки. Вам понадобится: лук, грибы, филе куриное, колбаски охотничьи, мука пшеничная, пиво, квас, соль, специи, клюква, мед, сметана. Интересно, что раньше клюква использовалась как замена лимонов, а классическими специями считались кориандр и тмин. Подробнее о том, как в домашних условиях приготовить блюдо прошлых веков, вы сможете узнать на официальной странице бизнес-проекта «Леди Босс» в Facebook, где проходят прямые эфиры с каждого мероприятия.













Через 20 мин невероятный аромат верещаки заполнил «Королевскую Ассамблею» — торжественный зал шляхетской славы. Леди с удовольствием пробовали блюдо наших предков и запоминали рецепт приготовления. Верещаку традиционно едят с блинами.

«Копытки — еще одно поистине национальное белорусское блюдо», — рассказал шеф-повар «Сулы». — Блюдо, похожее на печенюшки. Готовилось оно из теста, нарезалось, подсушивалось, заготавливалось впрок. По необходимости его доставали и доводили до готовности: подавали с соусом, запекали в печи.

Поинтересовались леди у асса в кулинарии и о том, почему белорусская кухня такая жирная. Ответ прост: из-за климата. Калорийная еда согревает, приносит ощущение сытости. Кстати, особенность ресторана, где ужинали наши леди: почти все ингредиенты блюд выращены здесь же, в фермерском хозяйстве «Сулы».



С питьевой водой «AURA» каждый этап проекта проходит вкусно, полезно и красиво.



Разнообразила блюда белорусской национальной кухни компания VIP-PRESENT Chocolatier. VIP-PRESENT Chocolatier — это традиции ручного производства шоколада в сочетании с современными технологиями авторской упаковки.

— Особенно приятно, что этап светский ужин прошел в обстановке белорусской усадьбы 18 века. Участницы не только блеснули специально подобранными для этого вечера образами, но и открыли для себя воссозданные по старинным рецептурам блюда, погрузились в богатую историю и культуру нашего народа. Не проникнуться этой уникальной атмосферой решительно невозможно! И главное — каждая участница в этот вечер чувствовала себя неповторимой и особенной, — отметила Елена Касперович, главный специалист по связям с общественностью Альфа-Банка.

— Один из самых элегантных и красивых этапов проекта «Леди Босс» — светский ужин. Причем немаловажную роль здесь играет место проведения. Организаторам всегда удается подобрать площадку с соответствующей атмосферой. В прошлом году это был Несвижский замок, в этом — «Сула», пропитанная потрясающей энергией истории. Нашим участницам представился шанс окунуться в атмосферу светских ужинов, почувствовать себя леди-королевой. Мир вокруг стремительно меняется, технологии идут вперёд космическими темпами. Поэтому светский ужин — это уникальная возможность отдохнуть от суеты, напитаться духом спокойствия, прочувствовать величие и мощь природы. И как всегда, вода «AURA», природная и натуральная, прекрасно дополнила этот вечер, — прокомментировала самый красивый этап проекта Алена Авдеенко, акционер и директор по продажам ОАО « Лидское пиво », участница «Леди Босс — 2016».













Любое застолье сложно представить без танцев, особенно, когда речь идет о развлечениях 18 века. Пустились в пляс и наши леди. Под старинный музыкальный инструмент platerspiel (инструмент, похожий на волынку), вместе с актерами Шляхетского театра парка-музея интерактивной истории «Сула», девушки разучивали веселые движения танцев, которые в те времена исполнились в неофициальной обстановке. То, чего требовала душа, одним словом! У леди, надо сказать, хорошо получалось! И это несмотря на каблуки и длинный подол платья! Казалось, будто на мгновение мы перенеслись на несколько веков назад и побывали на одном из балов Ленских!

















— Усе ўдзельніцы добра справіліся з задачай. Адчувалася ўнутраная ўпэўненасць. Заўжды ў людзей пры вывучэнні чагосьці новага чытаецца разгубленасць на твары, а тут гэтага не было. Альбо ў лэдзі вельмі высокі артыстызм, які хавае разгубленнасць, альбо такі ўнутраны стрыжань, што не дае пратачыцца хваляванню. Самае галоўнае, што па-за музыкай нікога не было! — прокомментировал выступление участниц Андрей Захарченко, руководитель Шляхетского театра парка-музея интерактивной истории «Сула».

Да, в «Суле» насладиться мелодичностью звучания белорусских слов можно вдоволь. Леди тоже с удовольствием переходили на белорусский язык, поддерживая беседу с обитателями маёнтка.

Надежда Ручанова, директор ActiveCloud (ООО «Активные технологии»):

— Гэта быў адзін з самых дзіўных і загадкавых этапаў конкурсу. Зразумела, да этапу, які называецца «Свецкая вячэра», ты рыхтуешся загадзя, дэталева прадумваеш выбар касцюма і аксэсуараў. Аднак у самы апошні момант надвор’е ўнесла свае карэктывы, і цудоўнае шыфонавае ўбранне давялося дапоўніць футрам. Вельмі незвычайна апранаць футра ў маі. Але потым стала зразумела: гэта поўнасцю адпавядала антуражу парка гісторыі «Сула», дзе мы быццам бы апынуліся ў мінулым, і побач з фігурамі рыцараў я адчувала сябе сапраўднай прынцэсай.

Яшчэ хачу адзначыць убранне іншых удзельніц. Не перестаю здзіўляцца таму, якімі рознымі могуць быць нашы дзяўчаты, якія непаўторныя і незабыўныя вобразы яны ствараюць.

Хачу сказаць і пра высокі прафесіяналізм і адданасць сваёй справе супрацоўнікаў комплексу. Мы атрымалі асалоду ад жывой, цудоўнай нашай роднай беларускай мовы, на якой з намі размаўлялі, і адчулі ўсю яе прывабнасць, мілагучнасць і самабытнасць.

Гэты этап вярнуў нас да вытокаў і нагадаў пра багатае гістарычнае мінулае маей краіны. А верашчака, прыгатаваная на кулінарным майстар-класе з шэф-поварам, атрымалася вельмі смачнай.

Ирина Тарасевич, соучредитель, финансовый директор ОДО «Ирен ЭСТЕТ» :

— О парке-музее интерактивной истории «Сула» я слышала много положительных отзывов, но самой побывать там до светского ужина проекта «Леди Босс — 2017» не удавалось. Налюбовавшись прекрасными фотографиями интерьеров и природы «Сулы», пришла мысль создать для этого удивительного места что-то особенное. Так появились салфетницы-домики, сделанные руками детей. Вы бы видели, с каким трепетом и азартом они творили!

Салфетницы идеально вписались в атмосферу «Сулы» и, уверена, будут радовать всех гостей этого островка белорусской истории. Кроме того, заинтересованность детей в создании домиков-салфетниц натолкнула нас мысль поставлять подобные наборы для рукоделия в магазины. И красиво, и полезно, и увлекательно! Три в одном, как говорится. Думаю, родителям такое увлечение их чада понравится!

Спасибо, «Сула», за гостеприимство, за уникальную возможность перенестись в 18 век, за напоминание того, как важно знать свои корни и беречь свою землю с ее историей и традициями. Обязательно вернусь в это вневременное место со своей семьей!

Юлия Забабуха, генеральный директор компании СП «Унибелус» ООО :

— Парк-музей интерактивной истории «Сула» поражает своей природой и, прошу прощения за тавтологию, историей! Особенно проникаешься этим после экскурсии.

Ужин протекал в неспешной дружеско-светской атмосфере. Время пролетело незаметно. Несмотря на не очень благоприятную погоду, холод и утренний снег, этап был очень душевным и теплым! Спасибо организаторам и работникам «Сулы» за подаренную красоту истории.













«Светский ужин» для претенденток на титул главной бизнеусвен страны удался, а значит, можно с новыми силами вступить на очередную страницу конкурса. Ею станет этап от генерального партнера проекта Альфа-Банка. Леди ждет тренинг по эффективному управлению личным и семейным бюджетом, а также практический курс «Искусство впечатлять». Они же и так все умеют, скажете вы! Знания лишними не бывают! Все подробности — совсем скоро. А пока узнаем, какое какое впечатление произвел на менторов проекта самый красивый и утонченный этап «Леди Босс — 2017».

Ольга РАЧКО, руководитель и соучредитель ООО «Антикризисное управление», победительница «Леди Босс — 2015»: Было радостно смотреть на фотографии со светского ужина! Наряды на каждой леди просто глаз не оторвать: элегантно, со вкусом и очень уместно. Приятно, что работа со стилистами оказалась полезной для участниц, и все серьезно отнеслись к рекомендациям, полученным от fashion-специалистов.

До финала конкурса остается чуть меньше месяца, поэтому хотелось подарить нашим бизнес-леди заряд вдохновения. Надеюсь, приключения и смена обстановки пошла всем на пользу. Впереди новые этапы и новые вызовы! Валерий ПАПАКУЛЬ, адвокат, партнер адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнёры»: Очередной этап проекта «Светский ужин» в парке-музее истории «Сула», на мой взгляд, был для участниц одним из самых простых. Никаких «темных ящиков», все четко и понятно: почувствовать себя светской дамой! Мне кажется, нельзя выставлять оценки, получилось это у них или нет. Да и выражение «примерить роль светской дамы» здесь не к месту! Ведь даже если в глухой деревне девушки не выходили из этого образа, то в старинных исторических залах, в великолепных нарядах леди чувствовали себя как дома.

Но в отличие от образа холодных и невозмутимых светских дам, наши девушки показали себя как дружная, неравнодушная и активная команда, которой всегда есть что обсудить! Из услышанных пожеланий: не хватало кавалеров! Все-таки подобный ужин предполагает, видимо, наличие взвода гусар, которые появятся из ниоткуда, развеселят дам, пригласят их на танец и также быстро исчезнут, оставив их обсуждать свои насущные дела.

Справка о проекте Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY . Руководитель проекта: Светлана Зере. Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная. Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина. Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году. Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

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