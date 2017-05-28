Красота требует жертв: почему женщины калечат женщин

Красота требует жертв? Скорее, «красота» требует боли. Та «красота», которую придумали за женщин и для женщин. Та «красота», которая вообще не про комфорт, приятные ощущения или уверенность в себе. Такая «красота» — для каких-то мифических мужчин, которым нравятся страдающие женщины. Такая «красота» — это способ сделать женщин слабыми, послушными и очень неуверенными в себе.



brandnewday.ru

Родственница расчесывает волосы своей пятилетней дочери. Волосы длинные, достают девочке до лопаток. Волосы тонкие и за ночь запутываются. Родственница очень хочет сделать дочку красивой. Она нажимает на расчёску и молча двигает ей по голове девочки, от затылка вниз. Девочка плачет и просит маму прекратить. Девочке очень больно. Мама молча продолжает экзекуцию, ведь вести в садик «непричёсанную» девочку нельзя. Процедура повторяется каждый день. Подстричь дочку мать категорически отказывается, ведь она уверена, что девочка должна носить длинные волосы. Это — красиво, считает мама.

Девушка идёт по проспекту. На ней джинсы в обтяжку, стильная рубашка и туфли на двадцати пяти сантиметровой шпильке. Она идёт очень медленно. Каждый шаг явно даётся с трудом. Когда она приподнимает ногу, можно увидеть пластырь, заклеивающий кровавые мозоли, которыми она обязана именно этим туфлям-кандалам. Девушка заплатила деньги, чтобы получить вещь, которая будет причинять ей боль и мешать свободно передвигаться. Но взамен, кажется ей, она что-то получает. Ведь девушка очень хочет быть «красивой».

Кто делал глубокую эпиляцию зоны бикини (именно глубокую, а не просто убрать лишние волосы по бокам)? Помните эти ярчайшие ощущения, когда горячий воск касается самого края больших половых губ и нет-нет, да и затекает прямо на слизистую? А потом косметолог резким движением срывает кусок воска вместе с самыми «нежелательными» волосками, а вам кажется, что только что живьём содрали кусок вашей кожи? И это стоит денег, причём немалых. Женщина тратит на процедуру время, которое можно было бы потратить на что-то намного более приятное. Но — зато теперь на её лобке нет ни намёка на то, что она уже не маленькая девочка. Возможно, каким-то мужчинам это нравится. Женщина очень хочет чувствовать себя уверенно в постели. И для этого ей почему-то необходимо выдрать волосы на интимной и такой чувствительной части тела.

Этими случаями вовсе не ограничиваются примеры намеренного причинения боли женщинами себе или другим (чаще всего, младшим) женщинам во имя «красоты» и «привлекательности». Многие из нас каждый день выбирают неудобные наряды и обувь, настойчиво советуют своим нормально сложенным подругам или дочкам похудеть, отпускают едкие комментарии в адрес других женщин, которые достаточно раскрепощены, чтобы выбирать комфорт в одежде или не пользоваться декоративной косметикой. А, собственно, почему так происходит? Почему некоторые женщины ненавидят других женщин? Может, потому, что ненавидят себя?

Доченька, пойдём бинтовать ноги



marketium.ru

В Китае с X и вплоть до начала XX века был принят «причудливый эротический обычай» (как его назвал один европейский исследователь-мужчина) — бинтование ног женщин. Писательница Адреа Дворкин цитирует воспоминания китаянки, прошедшей через эту пытку, ей было 7 лет:

«Мать вымыла мне ноги и наложила квасцы, а затем обрезала ногти. Потом согнула пальцы и обвязала их материей трех метров в длину и пяти сантиметров в ширину — сначала правую ногу, затем левую. После того как все закончилось, она приказала мне пройтись, но, когда я попыталась это сделать, боль показалась невыносимой».

Любая попытка девочки снять обувь и размотать бинты наказывалась побоями. Цель матери была в том, чтобы сделать дочь обладательницей «Золотого лотоса»: деформированной ступни, которая считалась верхом привлекательности и сексуальности. Для мужчин.

«Каждые две недели я меняла обувь, и новая пара должна была быть на 3−4 миллиметра меньше предыдущей. Ботинки были неподатливы, и влезть в них стоило больших усилий. Когда мне хотелось спокойно посидеть у печки, мать заставляла меня ходить. После того как я сменила более 10 пар обуви, моя ступня уменьшилась до 10 см. Чтобы достичь восьмисантиметрового размера ноги, мне потребовалось два года. Ногти на ногах вросли в кожу. Сильно согнутую подошву невозможно было почесать».

Изуродованная ступня превращала китайских женщин в инвалидов. Они с трудом передвигались, каждый шаг причинял огромную боль. Деформировалось всё тело, бедра и ягодицы отекали и становились более пухлыми. Китайские мужчины называли их «сладострастными».

Девушки, матери которых насильно заставляли их уродовать свои ноги, имели высокие шансы хорошо выйти замуж. Крохотные ступни считались верхом женской красоты и привлекательности. Кроме того, взрослая женщина с детской ножкой имела и другие «преимущества» для жениха: за счёт невозможности двигаться, она почти всё время проводила дома, поэтому муж мог быть абсолютно уверен, что измена невозможна. А ещё для постоянно находящейся в доме женщины её муж — это единственное «окно в мир», он решает, что жена увидит и услышит, фактически, он решает, о чём она будет думать. Неподвижность женщины давала мужчинам огромную власть.

«Успокоить женскую прыть»



Доктора готовят медицинский кабинет для женского обрезания в начальной школе. Индонезия. Фото — Stephanie Sinclair.

Если эпоха бинтования ног продлилась тысячу лет (!) и уже закончилась, то нанесение увечий женским гениталиям является крайне острой проблемой до сих пор.

Чаще всего, когда речь заходит о практике так называемого «женского обрезания» (этот термин неверный, так как вызывает аналогии с мужским обрезанием, хотя степень вмешательства в целостность тела радикально отличается в этих случаях), кажется, что это происходит где-то очень далеко. Упоминаются Африка, Азия, Ближний Восток. Какие-то дальние и непонятные страны со своими «обычаями». Некоторые «интеллектуалы» доходят в своих рассуждениях до того, что какой бы калечащей практика ни была, это ведь «традиция», и нельзя оценивать другие культуры с точки зрения Запада. Мол, а вдруг африканские женщины сами хотят, чтобы им отрезали клитор и малые половые губы лезвием в детском возрасте? Ну имеют право же, раз хотят!

В рунете заговорили о «традиции» нанесения увечий женским гениталиям после скандального заявления председателя координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтия Карачаево-Черкесии Исмаила Бердиева о том, что женское обрезание необходимо для того, чтобы «успокоить женскую прыть». После таких заявлений хочется предложить мужчинам, оправдывающим издевательства над женщинами, как-то и свою прыть поумерить с помощью отрезания каких-нибудь частей тела. Ведь раз с женщинами работает, то почему бы и самим не попробовать? Дагестан — это часть Российской Федерации, на минуточку, а не какая-то дальняя непонятная страна. В XXI веке в соседней стране в кустарных и антисанитарных условиях маленьким девочкам надрезают или вовсе отрезают клиторы и половые губы.

Среди последствий женского обрезания — инфекции мочевого пузыря, затруднения мочеиспускания и выхода менструальной крови, бесплодие, повышенный риск осложнений во время родов и смерти новорожденных детей. Зачем же это делается?

А всё снова просто: матери обрекают дочерей на пожизненные физические страдания, потому что… без этого их не возьмут замуж! Бинго, какой прекрасный расклад! Оказывается, вырезая части женских гениталий, женщин делают «целомудренными», ведь какое удовольствие от секса без клитора и с травмированной вагиной? Следовательно, женщина будет «хорошей женой», очень-очень верной, смысла-то блудить без удовольствия — никакого…

Женщина и боль



bomba.co

Истории про бинтование ног и клитероктемию роднят две вещи: это делается старшими женщинами с младшими (чаще всего матерями, но возможны варианты), и это делается ради «хорошего замужества». Женщины причиняют другим женщинам боль в тех обществах, где вообще женщина — это человек второго сорта. Где её «достоинство» заключается в проделанных калечащих процедурах. Женщины, прожившие жизнь в таких культурах, транслируют эти «ценности» и дочерям. Они уверены, что так и должно быть. Они сами не верят в собственную значимость как людей, следовательно, и их дочери оказываются лишенными простого человеческого достоинства.

Женщина, игнорирующая просьбы дочки прекратить причинять ей боль ради красивой причёски — она же тоже не видит в этой процедуре никакой проблемы. Для африканок нормально резать клитор, для нас — учить девочек, что «красота требует жертв». Ковылять в неудобных и калечащих стопы туфлях на высоченной шпильке значит признать, что твой комфорт и удобство — это ничто, а вот гипотетическое мужское внимание — всё. Регулярно терпеть очень сильную боль выдирания волос на интимных местах только потому, что мужчине это нравится — обычная рутина для многих женщин в современном мире.

Я не призывают вообще отказываться от практик по приближению своих тел к тому, что вы считаете красивым. Спорт, например, — это замечательная вещь, он и фигуру в тонусе помогает держать, и, если заниматься им в меру, полезен для здоровья, причём как физического, так и душевного. Наносить макияж и подбирать одежду может быть очень приятно и увлекательно, ведь это помогает менять роли и быть разной, если хочется. То есть, пожалуйста, будьте красивыми, но пусть это будет именно ваш выбор, а не слепое следование каким-то навязанным правилам. Включайте голову, в конце концов! И обязательно ли стремление к красоте должно сопровождаться физической болью? Как долго мы будем считать, что испытывать боль для женщины — это нормально?

Женщинам необходимо быть сознательными в том, что и почему мы делаем со своими телами и телами наших дочерей. В сознательности — ключ к отказу от нелепых и дурацких калечащих практик. Причиняем ли мы дочкам боль или заставляем терпеть дискомфорт ради мифической «красоты»? Что со своим телом мы делаем для себя, а что — для мужчин? Каков предел боли, которую мы готовы терпеть ради (мужского) одобрения? Просто давайте не будем забывать, что для матерей девочек в Китае XV века традиция бинтования ног была абсолютно приемлема и даже необходима. Вдруг мы тоже творим всякие варварства, даже не подозревая об этом?

Каждый день, принимая те или иные решения, озвучивая те или иные точки зрения, мы можем определять и переопределять понятие того, что значит «красиво», и в этом наша свобода. Разрешить дочке носить удобную одежду и причёску — это переопределение понятия и ценности красоты, создание важного посыла о том, что интересы девочки первостепенны. Хватит презрительно отзываться о других женщинах лишь потому, что они «как-то не так выглядят». Хватит гнобить саму себя за вечно лишние пять килограммов. Просто хватит верить, что женщина обретает ценность лишь при условии соблюдения неких правил. Сами правила необходимо переосмысливать и прописывать заново, с учётом того, что каждая женщина самоценна и не заслуживает боли и самобичеваний просто потому, что родилась в этом теле.

Ведь над нами не стоят строгие надзиратели, следящие за тем, насколько «женственны» и «сексуальны» мы сегодня. Эти надзиратели — в наших головах, и пора от них избавляться. А матерям тем более следует быть очень осторожными, чтобы не клонировать и не пересадить такого же надзирателя в голову своей подрастающей дочери. Ей и так непросто.

Почитать и посмотреть по теме:

1. Книга Наоми Вульф «Миф о красоте. Стереотипы против женщин»

Увлекательное исследование того, откуда берутся стереотипные представления о женской красоте и почему они ограничивают свободу женщин. В погоне за мифическим «идеалом» женщины тратят уйму ресурсов и нервов, однако уловка в том, что идеал никогда не догнать.

2. Фильм «Цветок пустыни» («Desert Flower», 2009 г., реж. Шерри Хорман)

История Варис Дирие, девочки-кочевницы из Сомали, которая в 13 лет сбежала из семьи. Она становится известной моделью и первой женщиной, публично озвучившей и осудившей существование традиции нанесения увечий женским гениталиям.