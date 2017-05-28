Беларусь и Сирия: от дипломатии до военного сотрудничества

Очередной теракт в Европе, на этот раз в британском Манчестере, вновь актуализировал тему противостояния в Сирии и целесообразности создания международной коалиции для совместных действий против группировки "Исламское государство".

В связи с этим интересно, что практически синхронно с атакой в Великобритании в Москве прошли задержания боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на объекты транспортной инфраструктуры российской столицы. То есть, несмотря на то, что Британия выступает в роли геополитического противника России и всячески критикует военную операцию в Сирии, для террористов и та, и другая держава, очевидно, являются врагами. Таким образом, экстремисты ни для кого не делают скидок, и в этой связи представляется весьма своевременным через призму сирийского конфликта также взглянуть на Беларусь, которая, как известно, является единственным военно-политическим союзником РФ в Европе.

Друг познается в беде: дипломатическая поддержка

Недавно в интервью белорусскому телеканалу ОНТ президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад заявил, что "Беларусь вместе с Россией является основным игроком на международной арене в отношении той войны, которая ведется против Сирии".



Пресс-служба президента Сирии Башара Асада / Sputnik Асад рассказал, кто на самом деле поддерживает терроризм

Такая точка зрения сирийского лидера прозвучала несколько неожиданно, ведь белорусские вооруженные силы не принимают участия в сирийской войне, да и об отношениях между Минском и Дамаском широкой публике в нашей стране известно совсем немного. Между тем, мнение руководителя САР заслуживает внимания, так как представляется, что этот человек, уже многие годы находящийся на острие смертельной борьбы с терроризмом, да еще и под прессом "цивилизованного мира", не склонен разбрасываться словами и расточать пустые комплименты. По всей вероятности, поминая добрым словом Беларусь, Башар Асад имел в виду не военные аспекты двустороннего сотрудничества, а добрые дела нашей страны в других сферах, включая дипломатическую поддержку правительства САР, экономическое сотрудничество и гуманитарные проекты, направленные на помощь обескровленному сирийскому народу.

Секретом Полишинеля является тот факт, что после успеха в создании "минской площадки" по урегулированию конфликта в Украине в среде белорусского истеблишмента и в экспертных кругах существовала идея применить подобную модель в отношении гражданской войны в Сирии. Не исключено, что с этой целью в начале февраля 2015 года Сирию посетил с официальным визитом глава МИД Владимир Макей. И хотя данная идея все же осталась нереализованной, (переговоры по сирийскому конфликту в итоге приняла Астана), но интерес к теме у белорусской дипломатии сохранился.

Кроме того, и это необходимо подчеркнуть особо, при голосовании по сирийскому вопросу в ООН, Минск неизменно поддерживает официальное правительство САР. Практическим примером такого рода служит голосование по печально известной "сирийской резолюции", принятой 19 ноября 2014 года Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН и возлагавшей вину на официальный Дамаск за "грубые нарушения прав человека". Тогда достаточно сомнительные обвинения против Сирии поддержали 125 государств, 47 стран воздержались и лишь 13 делегаций, включая Россию и Беларусь, выступили против текста резолюции. Точно также делегация нашей страны голосовала и в декабре 2016 года по резолюции о "расследовании военных преступлений в Сирии", согласно которой "сбором доказательств" будет заниматься некая "комиссия", осуществляющая свою деятельность за счет добровольных взносов заинтересованных государств. С учетом всем известного списка "заинтересованных", которые и будут содержать "следователей", понятно, что "доказательства" будут собраны только в отношении правительственных войск, а значит, Беларусь наперекор сильным мира сего вновь продемонстрировала свою поддержку сирийского руководства.

"Не хлебом единым": личные отношения, гуманитарная помощь и торговые связи

Думается, что такая позиция официального Минска объясняется не только идейно-политическими мотивами или состоянием союза с Россией, но также личным знакомством и взаимной симпатией лидеров Беларуси и Сирии. Ведь до 2011 года президент Беларуси дважды бывал в Сирии, в свою очередь в 2010 году сирийский руководитель Башар Асад посетил нашу страну с двухдневным визитом. После начала боевых действий главы государств Беларуси и Сирии не встречались, однако активно обменивались сведениями по официальным и неофициальным каналам. О добрых отношениях Асада с Лукашенко свидетельствует также информация о визите в Дамаск официальной белорусской делегации во главе с тогда еще заместителем председателя Мингорисполкома, а ныне министром образования Игорем Карпенко. Коммунист И. В. Карпенко пользуется особым доверием, потому именно он передал Башару Асаду официальное послание, а также подарок от белорусского президента – картину с символичным названием "День Победы".



© Sputnik Владимир Астапкович Вожатые-переводчики и еда без свинины: в Беларуси ждут сирийских детей

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, вполне логично, что еще в марте 2015 года Александр Лукашенко подписал распоряжение об оказании гуманитарной помощи САР и с тех пор посольством Республики Беларусь в Сирии неоднократно проводились гуманитарные акции. Из последних примеров такого рода – мероприятие в городе Алеппо в сентябре 2016 года, когда белорусские дипломаты совместно с российским Центром по примирению в Сирии передали для нужд организаций здравоохранения и образования порядка 23 тонны гуманитарных грузов (продовольствие — 12,5 тонн, вещевое имущество — 4,3 тонны, медицинское имущество и медикаменты — 6,2 тонны). Сюда же стоит отнести еще одно распоряжение президента, которое было подписано несколько дней назад (22 мая) и предусматривает выделение денежных средств для организации отдыха и оздоровления в Беларуси 80-ти сирийских детей.

Что касается торгово-экономических связей, то в западной прессе распространяется достаточно много слухов о неких поставках белорусского оружия и изделий двойного назначения в Сирию, например, технологий для повышения точности ракет "земля-земля". Однако, вопреки этим "сенсациям", в официальном регистре обычных вооружений ООН за 1999-2013 годы зафиксирована только одна сделка по поставке белорусской стороной Сирии 33 боевых самолетов. В целом показатели белорусско-сирийского товарооборота достаточно скромные и в 2014 году (последние доступные данные посольства Беларуси в САР) составляли порядка 33,8 миллиона долларов с позитивным для нашей страны сальдо в 30,6 миллиона.

Между тем еще 9 лет назад эти показатели были примерно в 3 раза выше, существовали планы взаимной производственной кооперации и даже создания зоны свободной торговли между САР и Республикой Беларусь. При этом думается, что Минск все еще не отказался от планов промышленного сотрудничества с Сирией, о чем свидетельствует недавний визит (апрель 2017 года) в Дамаск министра промышленности нашей страны М. В. Вовка. По результатам переговоров был заключен контракт на поставку 157 самосвалов "МАЗ" для нужд Министерства общественных работ и жилищного строительства Сирии, в связи с чем существует мнение, что в случае успеха российско-сирийской антитеррористической операции у руководства САР уже есть надежный партнер в деле восстановления разрушенной инфраструктуры страны.

Таким образом, хотя Беларусь и не воюет в Сирии, однако своими действиями на международной арене, в области гуманитарного и промышленного сотрудничества оказывает немалую поддержку тем здоровым силам, которые вступили в смертельную схватку с чудовищем международного терроризма. В мире совсем немного стран, решающихся протянуть руку помощи официальному Дамаску, поэтому белорусская поддержка дорогого стоит, о чем и заявил Башар Асад в своем недавнем интервью.