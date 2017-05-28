Эксперты об основных тенденциях и проблемах евразийской интеграции

В день Евразийского экономического союза, который отмечается 29 мая, гостями радио Sputnik Беларусь стали председатель правления научно-культурного учреждения "Евразийское партнерство" Дмитрий Кармазин и один из основателей евразийского движения в Российской Федерации, кандидат исторических наук Олег Лушников (город Пермь).

Эксперты высказали свое мнение о нынешнем состоянии европейской интеграции, оценили динамику этого процесса, а также анонсировали ближайшие актуальные события.

"Говоря о евразийской интеграции, мы должны понимать, что речь идет о новом цивилизационном проекте, альтернативном тому, который предлагает западная элита. Мы предлагаем новый образ будущего, привлекательный для стран евразийской зоны. Мы опираемся на исторический опыт, позитивный опыт, призванный помочь нам не оказаться в критической ситуации. А это вполне реально, если мы продолжим идти по пути "прокрустова ложа", предложенного нам западной цивилизацией", — говорит Карамзин.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Обозреватель: какие интеграционные проекты предложат Россия и Беларусь

"Подписан новый Таможенный кодекс, призванный упрощать различные спорные вопросы внутри евразийского пространства, в сообществе могут появиться новые члены в лице Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана. Может присоединиться и Турция, и Монголия, и Иран", — считает Лушников.

Участие в проекте евразийской интеграции в перспективе предполагает равенство партнеров не только в экономическом плане, но и уважение к национальном культурам. Поэтому любые попытки обозначить либо усилить собственную идентичность не помешают дальнейшей интеграции, отметили собеседники в студии, обсуждая планы Казахстана и Кыргызстана перейти на латиницу к 2025 году.

Успех евразийской интеграции, во многом, зависит от того, увидят ли страны-участницы перспективу — весомые экономические преимущества и общую защиту от внешних факторов, резюмировали эксперты.

Полную версию беседы о развитии евразийской экономической интеграции, проблемные слушайте на радио Sputnik Беларусь.