LADY совместно с « Зеленой аптекой » представляют проект «Звёздные мамы». Это цикл интервью с пятью известными женщинами, которые состоялись и в любимом деле, и в материнстве.

В глазах большинства они работают «звёздами», в глазах самых близких — мамами.

О том, что значит быть хорошей мамой для своего ребенка, нам уже рассказали Ирина Ромбальская и Искуи Абалян .

Сегодня воспоминаниями о курьезах во время беременности и мыслями и том, как воспитать настоящих мужчин, поделится певица и телеведущая, мама двух прекрасных сынишек — 5-летнего Стефана и 3-хлетнего Германа — Нина Богданова.





— Как проходила первая беременность? Начиталась статей в интернете, форумов, и понеслось: это я не ем, то не делаю, волосы не крашу, челку не стригу… Через все приметы и суеверия, которые только существуют, я прошла. (Смеется).

В то время я активно работала — эфиры на радио, съемки на телевидении, корпоративы, выступления. За полторы недели до родов я еще пела в парке Горького, настолько хорошо и уверенно себя чувствовала.

Помню случай: три часа ночи, на улице мороз, и я вдруг понимаю: если сейчас не съем шпроты в масле — сойду с ума. Но за окном -20, муж в отъезде, и не факт, что моя дизельная машина заведется. Долго себя уговаривала, но так и не смогла устоять. Вышла, минут 15 прогревала двигатель, наконец поехала в круглосуточный магазин и купила себе эти шпроты. Возвращаюсь домой, открываю баночку… Мне кажется, я буду до конца своих дней вспоминать этот гастрономический кайф! (Смеется).

С выбором имени тоже связана интересная история. Мы еще не знали пол ребенка, когда мне приснился сон, что у нас будет мальчик, родится он 25 июня, и звать его будут Стефан. Мне это имя не попадалось раньше ни в одном источнике. Да и какой июнь, если роды назначены на 3-е июля? Я нашла перевод имени — оказалось, оно означает «корона, венец», но подумала: какое-то оно «импортное». Так бы эта история и забылась, но когда 25 июня, в день святого Стефана, начались схватки, мы восприняли это как знак.

А еще во время первой беременности мне все время снился мальчик — голубоглазый блондин. Хотя мы, родители, оба кареглазые. Я никак не могла понять, что за ребенок мне снится? Не знала ведь, что у меня будет еще второй сын! (Улыбается).





— Когда Стефану было чуть больше года, я забеременела во второй раз. И эта беременность далась мне сложнее. Во-первых, когда на руках маленький ребенок, нет возможности лишний раз отдохнуть. К тому же, на протяжении шести месяцев у меня был сильнейший токсикоз. Давление постоянно поднималось, капельницы ставили… Теперь, когда слышу слово «токсикоз», искренне сочувствую женщинам, которые его переживают — даже если только раз в сутки, а не пять, как это происходило со мной.

Сам малыш был настолько активен уже в утробе, что пуповина обернулась вокруг него. Периодически ребенок испытывал гипоксию, и потому вел себя достаточно беспокойно. В общем, вторую беременность я прочувствовала очень остро. Но, несмотря ни на что, я продолжала работать — нужно было готовиться к пополнению в семье.

Стефан родился весом 4 кг и ростом 57 см. Наверное, поэтому с Германом я даже испугаться не успела.

Шла 38-я неделя. С утра я сходила на аквааэробику, и отправилась на плановый осмотр к врачу. А доктор дает направление и говорит — давление повышенное, лучше езжай в больницу. Надо так надо, собрала вещи и поехала. По пути завернула на МакДрайв — очень хотелось пирожок с вишней.

Приезжаю в больницу и чувствую — что-то не так, голова болит. В приемном покое попросила меня осмотреть: вдруг с плодом не все в порядке? А на УЗИ мне говорят: так вы же уже рожаете! Как я рожаю, если ничего не чувствую? (Смеется). Дальше все впопыхах — мои пакеты, даже сумка с телефоном, остались в приемном отделении. Сама я только успела накинуть ночнушку, и прямо босиком побежала в предродовое. Там меня начали оформлять, а я толком не могу на вопросы ответить, говорю, извините, кажется, я рожаю. Второй осмотр — и снова бегом, с пеленкой, в родовую. Как раз заканчивался тихий час, впереди была пересменка. Доктор даже прийти не успел — на родах были только акушерка и санитарка. Вторая увидела малыша, и с возгласом «О, якi бландiнчык!» начала петь «Натуральны бландiн, на усю страну такой адiн» — вот так, на трасянке! Я лежу, хохочу… А потом мне показали Германа — с истинным узлом пуповины. В любой момент могло произойти что-то непоправимое. Так что, можно сказать, он родился в рубашке.

Уже потом нашли мою сумку с телефоном. Говорят — позвоните мужу, скажите, что мальчик родился. А время полдника, запеканку принесли, и я вспоминаю про вишневый пирожок: так его не съела, а уже нельзя, к кормлению надо готовиться… И на запеканку смотрю. Съесть или сначала мужу позвонить? Победила запеканка! (Смеется). Муж, к слову, даже и не поверил сначала: всего два часа назад мы еще разговаривали, и я сама, за рулем, отправлялась в больницу.





— Мне кажется, если рядом нет бабушек, нянь и прочих помощников, восстановление после родов неизбежно. Перед тобой стоит очень много задач: бегаешь, готовишь, стираешь, играешь с ребенком… На момент рождения Стефана мы жили в пригороде, и я могла по пять километров с коляской идти в одну сторону, а потом еще пять — в другую, параллельно делая наброски песен. Я активничала, а килограммы таяли. Во время второй беременности из-за токсикоза и ограничений по еде я получала с пищей много углеводов. И с этими лишними кило уже было сложно попрощаться. Но я обратилась к диетологу, которая подобрала мне меню для кормящих. Так, в течение второго-третьего месяцев, очень плотно питаясь и ни в чем себе не отказывая, я сбросила килограммов 15. Я не голодала — я просто знала, что и как правильно есть.

Кстати, обоих детей я кормила грудью по полтора года, и однозначно могу сказать, что это неправда, мол, я кормлю, поэтому не худею. Наоборот, энергия тратится, и все лишнее уходит.

Вообще, если вы считаете: «Я вышла замуж, мне можно не следить за собой» — тогда не нужно было выходить замуж. То же касается и мам, которые «толстые, потому что мамы». Конечно, я и сама хожу с короткой стрижкой, потому что времени на полноценную укладку не хватает, но найти время на «накрасить ресницы» должна найти каждая. Если ты перестанешь хорошо выглядеть, тебя никто не будет уважать, в том числе твои дети. Они же все замечают! Материнство — не причина потерять себя.

Да, это испытание. Сейчас я преимущественно смотрю детские фильмы и читаю детские книжки. Но в этот момент я расту в другом плане.





— Когда ты дважды мама, уже есть опыт, и справляться с детьми легче. Но когда тебе впервые дают ребенка, ты не знаешь, что с ним делать. Протираешь его влажной салфеткой и думаешь — чего он плачет? А она, оказывается, холодная — откуда же я могла об этом знать. Так что обязательно нужна поддержка, знания, опыт. Только не надо спихивать на кого-то свою ответственность, и думать, что бабушки или мужья вам что-то должны. Если вы так считаете, заплатите за услуги профессиональной няни.





— По характеру мальчики абсолютно разные. Один любит молочную кашу, второй — без молока. Если вдруг включаю компьютер при них — что, впрочем, происходит не так часто — сначала мы смотрим музыкальный клип по запросам младшего, а потом мультик по желанию старшего.

Недавно пришли с Германом лечить зубы, а в стоматологическом кабинете висит большой экран. У нас спрашивают: какой мультфильм вам включить? Я говорю: не надо мультфильм, лучше включите Парк Горького — Moscow Calling. В итоге 40 минут на повторе, ребенку поставили две пломбы, а он даже не заплакал — так залип. (Смеется).





— Три года подряд Стефан мечтает быть… кем?

— Гонщиком! — С энтузиазмом кричит малыш.

— Я даже узнавала, в какой момент уже можно будет приходить на картинг и профессионально заниматься. Недавно он заявил, что хочет играть на гитаре, но желания парней ходить в музыкальную школу обычно заканчиваются на 2−3 занятии. А вот гоночный спорт его стабильно интересует.

При выборе секций и кружков я всегда прислушиваюсь к желаниям детей, не нагружаю их. Пришли в одно место, не нравится — хорошо, пойдем в другое.

Если спросить у меня, кем я вижу своих детей в будущем, я никогда не подумаю про профессию — меня волнует только их самоощущение. У нас время каких-то дурацких ориентиров и приоритетов, из-за которых ломаются судьбы. Родители водят детей по бесконечным кружкам, говорят: «Не будешь учиться — пойдешь работать сторожем». А ведь можно быть прекрасным сторожем, счастливым штукатуром, абсолютно гармоничным смотрителем зоопарка.





— Самое трудное в работе мамы — подавлять агрессию. Давайте будем честными: иногда мы действуем через какое-то унижение. Я читаю очень много литературы и учусь контролировать себя, вижу, что, будучи неопытной мамой, в старшем сыне я подавляла неприятные мне качества. В младшем я не подавляю ничего: пусть он лучше будет со своим характером, и его будет не сломить.

У меня не всегда получается быть хорошей мамой. Пожалуй, я только на пути к этому понятию. Но если мои дети будут счастливы при том, что я не потакаю их капризам и веду их к самостоятельной, непростой и местами даже опасной жизни, наверное, я ей стану.

Как-то мы ехали в Витебск на гастроли с Ларисой Грибалевой, и она очень убедительно мне рассказывала: «Все воспитывается на личном примере! Если папа курит, сколько не говори ребенку, что курить вредно — это не поможет». И я стала присматриваться. На самом деле, если родители читают книги, дети тянутся к литературе. Если мама с папой питаются правильно, дети не жаждут пойти в МакДональдс. Хотя социум ведь тоже накладывает свой отпечаток. Я отвожу утром в сад одного ребенка, а забираю другого — с новыми фразами, новыми вопросами. В одной и той же семье по итогу растут разные дети! И все равно нужен максимум положительных примеров. Очень важно, чтобы дети видели нормальные, гармоничные отношения между мамой и папой, где отец — партнер, защитник, и уважает женщину рядом с собой. Возможно, тогда мы и получим настоящих мужчин?

— Не боитесь вырастить маменькиных сынков?

— Меня это вполне устроит! Даже больше скажу: если я вижу, что мужчина уважительно относится к своей матери и говорит супруге «Можно, я поеду, помогу маме» — у меня это вызывает истинное уважение. Глупа та женщина, которая это не поддерживает! Как мужчина относится к своей маме, так будет относиться и к тебе. Хороший, любящий сын в моем понимании плохим мужем быть не может. Наоборот, я убеждаюсь, что мужчины, способные накричать на мать, потом кричат и на других женщин. Я уважаю и обожаю маменькиных сынков, и надеюсь, что мои сыновья такими и вырастут!





— У людей внутри семьи должны быть гармоничные отношения. К сожалению, у нас с бывшим мужем их выстроить не получилось. Конечно, если в семье есть партнерство и любовь, она способна пережить кризис. И есть, ради чего: детям очень тяжело дается развод родителей, эта травма оставит отпечаток на всю жизнь. Но если есть место откровенной агрессии, нет смысла спасать семью.

Сейчас моя задача как матери — собственным примером показать, как правильно. Быть счастливой и любимой, быть в гармоничных отношениях, полных уважения друг к другу. При этом я не чиню никаких препятствий к общению, у моих детей в комнате фотография папы, и я говорю им, что он самый лучший.

Давать какие-то советы крайне сложно — у всех частные истории, все ведут себя по-разному. Но важно одно: люди могут быть не очень хорошими мужем и женой, но это не значит, что они не могут быть хорошими мамами и папами.

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