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Шкловский завод газетной бумаги в январе-апреле увеличил выпуск продукции на 32%

29.05.2017 08:56 — Разное | БелТА  
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Шкловский завод газетной бумаги в январе-апреле увеличил выпуск продукции на 32%
Фото из архива

29 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. РУП "Завод газетной бумаги" (Шклов) в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличило выпуск продукции на 32%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый заместитель директора предприятия Леонид Шкляр.

По его словам, такой значительный рывок по росту выпуска продукции в начале года удалось достигнуть благодаря активизации спроса на изделия завода как на внутреннем, так и внешнем рынках. Это касается газетной и офсетной бумаги, продукции филиалов "Домостроение" и бумажной фабрики "Спартак". Практически все производства загружены под полную мощность, а филиал "Домостроение", который специализируется на производстве пиломатериалов, погонажных изделий, клееного бруса, каркасно-щитовых домов и домов из клееного бруса, работает в четыре смены и без выходных.

В 2016 году на предприятии ввели в строй новую производственную линию, предназначенную для выпуска бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов, широко применяемой в мебельном производстве. Пока она работает в опытно-эксплутационном режиме. Специалистами поставщика оборудования дорабатываются отдельные узлы и агрегаты, необходимые для выхода на выпуск качественной бумаги-основы. Получить первую продукцию, отвечающую всем современным требованиям, здесь планируют уже в ближайшее время, а до конца текущего года намерены выйти на проектные мощности по выпуску 30 тыс. т продукции.

"На новой линии мы уже освоили выпуск офсетной бумаги, которая востребована на внешнем рынке, на выходе и другие виды продукции для декоративных облицовочных материалов, которая также является импортозамещающей и экспортоориентированной с высокой добавленной стоимостью. Выход нового производства на полную мощность позволит увеличить выработку на одного работающего в три раза. Около 75% данной бумаги-основы планируется экспортировать как в ближнее, так и дальнее зарубежье, а примерно четверть - реализовывать на внутреннем рынке", - сказал Леонид Шкляр.

Свыше 60% выпускаемой продукции предприятием на сегодня экспортируется более чем в 10 стран мира. Основные импортеры газетной бумаги: Украина, Молдова, Венгрия, Польша, Сербия, Пакистан и другие страны.

РУП "Завод газетной бумаги" начало работу в 2006 году. Предприятие специализируется на выпуске высококачественной газетной и офсетной бумаги. На сегодняшний день у предприятия два филиала "Домостроение" и бумажная фабрика "Спартак". Мощность производства составляет 40 тыс. т бумаги в год, в том числе 20 тыс. т стандартной газетной бумаги и 20 тыс. т легкомелованной бумаги.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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