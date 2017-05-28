Для большинства покупка квартиры или загородного дома является самым крупным денежным вложением за всю жизнь. И, конечно, каждому хочется сделать свое жилище максимально продуманным функционально и необычным с эстетической точки зрения.



— Используя традиционные отделочные материалы, вы застрахованы от неожиданных сюрпризов — говорит художник-дизайнер студии дизайна интерьера « ДиКинг » Екатерина Кастюк. — Их технические характеристики проверены на примере миллионов квартир, производители представляют свои товары со всех возможных ракурсов для максимально удобного понимания, как та или иная коллекция будет смотреться на вашем полу или стенах. Тем же, кто не боится экспериментировать и ищет? чем бы разнообразить интерьер своего жилища, не следует игнорировать новинки на рынке отделочных материалов. Это касается не только необычного внешнего вида материалов, но и простоты их использования, что сокращает время и упрощает сам процесс ремонта.







Фото: avanbrite.com

1. Смарт-стекло

Или «умное стекло». Материал используется скорее с функциональной точки зрения, нежели для необычного внешнего вида, хотя смотрится очень интересно. Стекло изменяет свои оптические свойства (матовость, светопропускание, поглощение тепла) при изменение внешней среды (освещенности, температуры, электрического напряжения).

Этот эффект может быть управляемым (при помощи электричества) и естественным. Применяется оно при оформлении окон, дверей, перегородок. Идеален для оформления панорамных окон в домах и коттеджах. Оснащенные датчиками дождя, они могут открываться и закрываться в нужный момент. Также это оригинальное решение для устройства переговорных в офисе, так как стекло не только становится непрозрачным при нажатии выключателя меньше чем за секунду, но и имеет высокий коэффициент шумоизоляции.



Фото: avanbrite.com



Фото: avanbrite.com

Еще один вариант применения это окна в квартирах на первых этажах и окна в ванных комнатах. Дизайнеры часто сталкиваются с проблемой оформления оконных проемах в ванных комнатах. Хотелось бы повесить шторки или роллеты, но из-за повышенной влажности в помещении есть риск, что они быстро приобретут неопрятный внешний вид или вообще придут в негодность. Смарт-стекло же гарантирует вам полную приватность во время ванных процедур.

К достоинствам также можно отнести то, что смарт-стекло не пропускает ультрафиолет и сокращает расходы на проветривание, его продолжительный срок службы, неограниченную цветовую палитру и форму. Недостаток же — относительно высокая стоимость, прозрачность ниже, чем у обычного стекла и дополнительные затраты на электроэнергию.

2. Древесный композит

Такой материал как дерево никогда не выйдет из моды. С деревянным полом, мебелью или декором интерьер выглядит намного уютней и теплее. У этого материала интересная естественная текстура, богатая цветовая палитра. Но, к сожалению, к списку его преимуществ нельзя отнести устойчивость к истиранию и влаге.



Фото: fortunastroi.ru

Особенно сильно это проявляется при использовании дерева снаружи дома (террасы, балконы, дорожки на участке).



Фото: remstd.ru

В интерьере же чаще всего страдают от механического воздействия двери. Если у вас дома живут домашние животные или дети, то на дверях постоянно будут появляться новые и новые царапины. Древесный же композит (или «жидкое дерево») сочетает в себе все достоинства дерева и не восприимчив к механическим и природным воздействиям. В его состав входит древесина, полимеры и небольшой процент добавок.



Фото: remstd.ru

Материал безопасен для потребителей и окружающей среды. Не смотря на то, что он дороже дерева, он не требует никакой дополнительной обработки в дальнейшем и прост в уходе, подойдет просто чистить его периодически водой и щеткой.

3. Гибкий камень

Гибкий камень, или как еще его называют каменные, песчаные обои, очень интересный современный отделочный материал. Он вобрал в себя лучшие характеристики камня: экологичность, долговечность, огне- и износостойкость, а также дополнительные: пластичность (принимает любые формы), легкость по сравнению с натуральным камнем, простота монтажа. Исходя из перечисленного, не сложно догадаться, что спектр применения гибкого камня шире, чем натурального.



Фото: gibkiykamen-spb.ru

Благодаря повышенной устойчивости к воде и температуре его применяют в саунах, бассейнах, каминных зонах, при устройстве теплого пола. Им можно оклеивать различные поверхности, независимо от их формы: колоны, арки, скульптуры, ступени, барные стойки, ванные комнаты, акцентную стену в душе, скинали на кухне, а также стены неправильной формы, например, имитирующие скалы. Гибкий камень может спасти, если в интерьере хочется использовать одинаковый материал на разных поверхностях, например, колонне и тумбе под раковиной в ванной, либо на стене за ванной и экране самой ванной.



Фото: gibkiykamen-photo.html

Он отлично будет смотреться как в классических интерьерах, так и современных. Пожалуй единственным, но существенным недостатком этого материала является его высокая стоимость. Каменные обои хорошего качества по цене сопоставимы с ценой натурального камня. Хотя и превосходят его по практичности.



Фото: microspheres.com.ua



Фото: gibkiykamen-spb.ru

4. Галечная плитка

Возможно для кого-то это далеко не ново, но в Минске я видела применение этого материала в интерьере всего пару раз от силы. Изготавливается материал из морской, речной и искусственной гальки. Его плюсы абсолютно очевидны: не токсичность, влагоустойчивость, интересный внешний вид.



Фото: remontbp.com

Традиционно применяют в ванных комнатах, чаще всего на полу, в зоне душа. Выложенный галечной плиткой пол не только интересно выглядит, но и приятный на ощупь и навевает настроение отдыха. Также можно декорировать ей стену, например, выложив гальку ребрами к себе. Но не советовала бы такой способ на скинали, там желательно закладывать гладкую поверхность.





С этим материалом можно поиграть, подбирая разный цвет фуги, камня, размеров гальки. В некоторых случаях можно даже выкладывать различные рисунки и орнаменты.

Галька отлично может смотреться также и свободно лежащая, например в нишах в полу по периметру, под ванной и т.д.



Фото: pinwin.ru

Производители стараются скопировать внешний вид природных материалов (дерево, камень), использовать натуральное сырье, повысить износостойкость материалов и упростить сам монтаж. К сожалению, удовольствие это остается недешевым, как и при использовании традиционных природных материалов. Но если вас это не пугает, современный рынок материалов способен удовлетворить любой ваш каприз.

Все материалы проекта «Большая квартира»

Партнер проекта: Студия дизайна интерьера « ДиКинг ». Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.