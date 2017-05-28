29 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Житель Новополоцка проигрывал в казино авансы за установку окон ПВХ, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Новополоцким городским отделом Следственного комитета предъявлено обвинение местному жителю по ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное повторно), который завладел денежными средствами граждан, предлагая установить окна ПВХ.

По данным следствия, 38-летний мужчина, зарегистрированный в 2008 году в качестве индивидуального предпринимателя, оказывал услуги населению по установке окон и выполнению отделочных работ. Не выполнив условия договоров и завладев денежными средствами граждан, в 2009 году мужчина был осужден за мошенничество. Освободившись из мест лишения свободы в январе 2013 года, он продолжил заниматься предпринимательской деятельностью, осуществляя работы по установке окон ПВХ. С 2016 года подозреваемый стал активно играть в игровых автоматах и казино, делая ставки и тратя денежные средства, которые получал в качестве аванса у заказчиков. Воспользовавшись тем, что ранее он устанавливал окна клиентам и зарекомендовал себя перед некоторыми из них с положительной стороны, он сам звонил и предлагал свои услуги по дополнительной установке окон на балконах и в квартирах.

Заключая с мужчиной договоры, получая от него квитанции к приходным кассовым ордерам, а также передавая денежные средства без каких-либо документов, жители Новополоцка не подозревали о том, что мужчина не намеревался выполнить взятые на себя обязательства. Он уже не мог остановиться в игре в казино и рассчитывал на крупный выигрыш, чтобы вернуть все долги заказчикам, у которых получил аванс.

В материалах уголовного дела имеются сведения о восьми потерпевших, которые в период с июля 2016 года по апрель 2017-го в качества аванса передали обвиняемому денежные средства в общей сумме более Br2,5 тыс. Следователи допросили потерпевших, которые обратились с заявлениями о совершенном мошенничестве, провели очные ставки с обвиняемым, осмотрели и признали вещественными доказательствами документы, подтверждающие факты передачи денежных средств. К обвиняемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о противоправной деятельности мужчины, а также ставшим потерпевшими от его мошеннических действий, сообщить об этом в Новополоцкий городской отдел Следственного комитета по адресу: ул. Ктаторова, дом 1, кабинет №14 или позвонить по телефону 8 (0214) 39-48-28.-0-