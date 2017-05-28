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Мужчина погиб под колесами автомобиля в Минске

29.05.2017 09:33 — Разное | БелТА  
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Мужчина погиб под колесами автомобиля в Минске
Фото УСК по Минску

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб под колесами автомобиля в Минске, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович.

Управление Следственного комитета по городу Минску устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 28 мая в Советском районе столицы. "Около 23.50 водитель BMW 1997 года рождения двигался со стороны площади Якуба Коласа в направлении улицы Дорошевича. Там он сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход 1963 года рождения от полученных травм скончался на месте. Водитель в момент ДТП был трезв", - рассказал Алексей Климович.

По предварительной информации, погибший не имеет определенного места жительства. В момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК, назначены экспертные исследования.

Для всестороннего и полного выяснения всех обстоятельств произошедшего следствие обращается к гражданам, обладающим значимой информацией о случившемся, с просьбой позвонить по тел: 8017-222-25-10, 8044-500-31-11.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, погибший не имеет определенного места жительства. В момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

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