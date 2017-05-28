Первый полет нового лайнера МС-21: взгляд из кабины пилотов

Самолет нового поколения МС-21 пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя, Героя России Олега Кононенко и летчика-испытателя, Героя России Романа Таскаева.

Продолжительность полета нового российского пассажирского самолета МС-21 составила 30 минут, он проходил на высоте 1 тысяча метров при скорости 300 километров в час.

Специалисты проверили самолет на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателей. Пилоты провели имитацию захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом. Полет прошел в штатном режиме. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено».

МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он придет на смену советским самолетам "Ту", "Як" и "Ан". По своим летно-техническим данным и экономичности самолет МС-21 превосходит существующие аналоги.