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Электровоз наехал на стадо коров в Жабинковском районе
29 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе электровоз столкнулся со стадом коров, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.
ЧП на железной дороге произошло поздно вечером 27 мая. Сообщение о происшествии в дежурную службу Жабинковского РОВД поступило в 23.35 от оператора станции Матеевичи. В результате столкновения погибли 13 коров. Электровоз получил механические повреждения. Люди не пострадали.
По факту проводится проверка. Оценивается сумма материального ущерба.-0-
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Сообщение о происшествии в дежурную службу Жабинковского РОВД поступило в 23.35 от оператора станции Матеевичи. В результате столкновения погибли 13 коров.
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