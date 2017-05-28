ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Электровоз наехал на стадо коров в Жабинковском районе

29.05.2017 09:46 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

29 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе электровоз столкнулся со стадом коров, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

ЧП на железной дороге произошло поздно вечером 27 мая. Сообщение о происшествии в дежурную службу Жабинковского РОВД поступило в 23.35 от оператора станции Матеевичи. В результате столкновения погибли 13 коров. Электровоз получил механические повреждения. Люди не пострадали.

По факту проводится проверка. Оценивается сумма материального ущерба.-0-

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о происшествии в дежурную службу Жабинковского РОВД поступило в 23.35 от оператора станции Матеевичи. В результате столкновения погибли 13 коров.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Первый полет нового лайнера МС-21: взгляд из кабины пилотов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика