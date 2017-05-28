Бесят! Почему я не люблю ходить в минские магазины

Про бескультурье обслуживания я писала много раз и зарекалась больше этого не делать, чтобы не увеличивать количество негатива в мире. Но ходишь в магазины, ходишь, и эмоции порой перехлестывают. Что делать с беспредельным хамством и необъяснимым, но прочным отсутствием логики торговцев любым товаром — я не знаю, поэтому просто поделюсь некоторыми яркими случаями последнего времени, поставившими меня в тупик и отбившими желание ходить в магазины.



© Sputnik Владимир Астапкович Оно само купилось: гид по женскому шопоголизму

Аптечная нелепость

Зашли с подругой в аптеку поддержать отечественного производителя и купить совершенно невинную вещь — витамины "Аевит". Для кожи полезно, говорят. Подруга купила упаковку, за 2 рубля, кажется, а мне вот в таком роскошестве отказали! Фармацевт весьма грубо заявила, что не может выбить два одинаковых чека подряд — компьютер так настроен. При этом в аптеке никого, кроме нас, не было, а у нас других лекарственных потребностей не возникло. Мы попросили пояснить странное правила, в чем нам было отказано. Когда же потребовали книгу для предложений, чтобы внести в нее некоторые мысли по усовершенствованию системы, дама еще более грубо заявила, что уже 21:01 и аптека не работает. Ну спасибо, что в плечи не вытолкала эта дивная работница прилавка и кассового аппарата.

Нелепость системы наложилась на отвратительность ее представителя. Для чего и кем созданы такие правила? Чтобы продать как можно меньше лекарств? Чтобы злостные спекулянты не обворовали государство, торгуя из-под полы двумя пачками безрецептурного "Аевита"? Может, пока я не знала, его внесли в ряд психотропных препаратов вместе с легендарной настойкой боярышника?

В общем, не в "Аевите" несчастном дело, а в хамстве и непрофессионализме сотрудницы аптеки, которая испортила нам настроение на полвечера и исключила нас навсегда из покупателей этого заведения.



© Фото: Татьяна Прудинник Как я перестала тратить деньги на ненужные вещи

Смертельный бой за платье

Для торжественного случая мне понадобилось нарядное платье, которое я увидела в витрине одного из вечнопустых минских магазинчиков, беспочвенно именующих себя "элитными бутиками". В магазинчике, как обычно, скучала девица, которая тут же смерила меня традиционным оценочным взглядом — и, видимо, фейс-контроль вчерашней провинциальной ПТУ-шницы я не прошла и в ее категорию успешности не вписалась. А может, наоборот, взыграла классовая ненависть. В результате, когда я, полуголая, стояла в примерочной, это существо беспардонно ворвалось туда с воплями "Да вы знаете, сколько стоит это платье! Да вы его порвете! Да вы его помнете!". И принялась хватать руками то драгоценное платье, то меня, натягивая обновку. Я, как вы догадываетесь, такого сервиса не заказывала, поэтому была немного, эммм, обескуражена — не привыкла, чтобы меня хватали руками посторонние девицы.

Разумеется, я поспешила покинуть "гостеприимный" бутик, но не перестаю мучиться вопросом: почему хозяева этих заведений, на голубом глазу завышая цены на довольно демократичные европейские марки в 5-10 раз, не могут понять, что железного занавеса давно нет, а выбор — есть, и раз уж вы пытаетесь впарить кому-то коллекции двухлетней давности, закупленные на финальных сэйлах в Европе и США, то делать это нужно максимально нежно и вкрадчиво, потому что идиотов, готовых платить за такой сервис такие деньги, в Минске крайне мало, а неидиоты с радостью пользуются возможностью съездить хотя бы в соседний Вильнюс, не говоря уже о всей широкой линейке предложений "Белавиа" для фэшн-шопоголиков.

У вас же камеры понатыканы по всему "буцику" — понятно, что дико скучно просматривать съемку, когда три посетителя в неделю, но надо как-то стараться расти над собой и тренировать свой персонал добывать вам прибыль, а не отпугивать клиентов.

Превращение льда в деньги

Последние на сегодня "радости" столкновения с торговым миром белорусской столицы связаны с продуктами — куда ж без них.

Вы обращали когда-нибудь внимание, в каком виде в наших супермаркетах продается замороженное все, что угодно? Правильно, в огромных и толстых панцирях изо льда, весящих гораздо больше, чем сам продукт, который в них упакован. Кубики льда с креветками, цветной капустой и другими дарами хитромудрых ритейлеров аппетита не вызывают, зато возмущение — постоянно.

Вот же ж глупые соседи-поляки, замораживающие свои овощи и фрукты вообще без наледи. В глазах наших продуктовых сетей они выглядят безумцами, которые разбрасываются деньгами направо и налево, вместо того, чтобы рачительно делать их из воды.

Та же история — с мясом птицы, из которого при приготовлении вытекают… нет, не антибиотики, но какие-то безумные литры воды.

А как замечательно они обходятся со свежими овощами! Конкретно мои претензии касаются цветной капусты и брокколи. Брокколи здорового человека — это когда из огромного кочана капусты едва торчит ножка. Брокколи белорусского продавца — это когда половина венчиков капусты срезана, видимо, чтобы их утопить и заморозить, а оставшаяся огромная кочерыжка весит больше, чем та часть, которую вы не будете выбрасывать в урну. То же самое с цветной капустой, на которой еще оставляют кучу никому не нужных листьев. В какой-то момент меня эта ситуация огорчила настолько, что я стала ходить в супермаркет с ножом и, не таясь, отрезать все ненужное перед тем, как сложить в пакет и отнести на кассу. Возразить еще ни разу никто не решился, а то я была бы только рада.

Печально, что сказка про вершки и корешки стала руководством к действию для ритейла. Думаю, следующие шаги гениальных продуктовых сетей — продавать картошку с ботвой и колорадскими жуками, березовый сок с мякотью, а кашу, разумеется, с топором.



© Sputnik / Виктор Толочко В кафе со своим спиртным: либерализуют ли белорусский рынок алкоголя?

К чему это нытье?

Весь этот бесконечный квест, который найдет тебя в самых неожиданных местах, заставляет меня в очередной раз пытаться осмыслить один чисто белорусский парадокс. Ручаюсь, что большинство ваших друзей, знакомых и родственников — милейшие люди. Прекрасные профессионалы, замечательные родители и веселые товарищи. Мои знакомые и друзья — тоже такие чудесные люди. И их знакомые и так далее, кругами, на все шесть областей.

Так откуда же тогда берутся полчища демонов, которые зачем-то стремятся в сферу обслуживания и пьют там кровь из невинных покупателей?

Может, где-то в партизанских лесах спрятана специальная фабрика, где этих странных товарищей выращивают в питательном растворе с целью выяснить, насколько высок уровень терпения белорусов?

По-другому я никак не могу объяснить огромное количество этих чужеродных элементов среди нас, я просто отказываюсь верить в то, что это мои соотечественники гавкают на меня из-за прилавков, буду лучше думать, что случайно выведенные и разбежавшиеся гомункулы, не способные понять, что живут в обществе, и своим гавканьем и убогими схемами обмана портят не только настроение покупателям, но и свою собственную жизнь — наверняка очень грустно постоянно быть злыми.