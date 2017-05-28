ASUS представила самый тонкий в мире ноутбук-трансформер

Компания ASUS официально показала ноутбук-трансформер ZenBook Flip S. По утверждению компании, новинка стала «самым тонким в мире» устройством такого типа. Презентация прошла в Тайбэе в преддверии выставки Computex 2017.



Изображение: engadget.com

Толщина Flip S — 10,9 мм, его вес — 1,1 кг. Ноутбук получил 13-дюймовый сенсорный 4K-дисплей. Экран Flip S можно отогнуть назад и использовать устройство как планшет.

Толщина рамок по бокам экрана — 6,11 мм. Чтобы сделать гаджет компактным, компании пришлось создать специальный «жидкокристаллический» кулер для охлаждения системы, его толщина составила 0,3 мм.

Ноутбук работает на базе процессора Intel Core i7, который может достигать тактовой частоты в 3,5 ГГц. Также новинка получила жесткий диск емкостью 1 ТБ и датчик отпечатков пальцев.

Flip S работает под управлением операционной системы Windows 10 S. Новинка поступит в продажу в сентябре этого года, цена будет начинаться от 1099 долларов.