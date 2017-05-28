﻿ В Минске водитель на BMW наехал на пешехода, тот погиб. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске водитель на BMW наехал на пешехода, тот погиб

29.05.2017 09:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске автомобилист наехал на пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. ДТП произошло поздно ночью в Советском районе столицы. От полученных травм, мужчина скончался на месте аварии.


Фото предоставлено ГАИ Советского района

Как сообщили в Следственном комитете по г. Минску, ДТП произошло около полуночи. 20-летний водитель на BMW, двигаясь со стороны площади Якуба Коласа в направлении улицы Дорошевича, совершил наезд на переходящего вне пешеходного перехода мужчину, 1963 года рождения. В результате ДТП, потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте аварии.

Установлено, что в момент аварии, автомобилист был трезв. Также было установлено, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для выяснения обстоятельств произошедшего, следствие просит откликнуться граждан, ставших свидетелями аварии, и позвонить по тел: 8017−222−25−10, 8044−500−31−11

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нетрезвый пешеход переходил дорогу в не положенном месте.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйске пятиклассник развел костер в гараже и получил серьезные ожоги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика