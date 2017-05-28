В Минске водитель на BMW наехал на пешехода, тот погиб

В Минске автомобилист наехал на пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. ДТП произошло поздно ночью в Советском районе столицы. От полученных травм, мужчина скончался на месте аварии.



Фото предоставлено ГАИ Советского района

Как сообщили в Следственном комитете по г. Минску, ДТП произошло около полуночи. 20-летний водитель на BMW, двигаясь со стороны площади Якуба Коласа в направлении улицы Дорошевича, совершил наезд на переходящего вне пешеходного перехода мужчину, 1963 года рождения. В результате ДТП, потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте аварии.

Установлено, что в момент аварии, автомобилист был трезв. Также было установлено, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для выяснения обстоятельств произошедшего, следствие просит откликнуться граждан, ставших свидетелями аварии, и позвонить по тел: 8017−222−25−10, 8044−500−31−11