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В Жодино пьяный бесправник насмерть сбил пешехода

29.05.2017 10:04 — Разное | БелТА  
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В Жодино пьяный бесправник насмерть сбил пешехода

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино пьяный бесправник насмерть сбил пешехода. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 28 мая в 19.40 в Жодино. Мужчина 1989 года рождения, управляя автомашиной "Ауди" в состоянии алкогольного опьянения, сбил переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора неработающего мужчину 1989 года рождения. Пострадавший от полученных травм скончался. Водитель был лишен права управлением автомобиля до января 2018 года.

Госавтоинспекция напоминает: если вы видите, что нетрезвый человек садится за руль - наберите телефон 102 и сообщите об этом. Этот звонок поможет уберечь от опасности жизнь и пьяного водителя, и окружающих людей. Также пешеходам и велосипедистам рекомендуется проявлять повышенное внимание при участии в дорожном движении, избегать выхода на проезжую часть, двигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и обочинам, а в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 28 мая в 19.40 в Жодино. Мужчина 1989 года рождения, управляя автомашиной "Ауди" в состоянии алкогольного опьянения, сбил переходившего проезжую часть...

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