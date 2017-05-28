В Бобруйске пятиклассник развел костер в гараже и получил серьезные ожоги

Фото МЧС

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятиклассник в Бобруйске развел костер в гараже и получил серьезные ожоги. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о задымлении поступило спасателям 28 мая в 17.03 от хозяйки дома. Когда на место вызова прибыли работники МЧС, горел мусор в гараже, расположенном на цокольном этаже. Огонь был ликвидирован подручными средствами.

Выяснилось, что мальчик 2005 года рождения (сын хозяина) при разжигании костра в гараже использовал бензин и получил ожог пламенем 22% тела. Бригадой скорой помощи мальчик был госпитализирован. Состояние пострадавшего удовлетворительное.-0-