Эксперты уверены, что вирус WannaCry создали китайцы





Эксперты американской компании Flashpoint пришли к выводу, что создатели вируса WannaCry говорят на южном диалекте китайского языка и вероятнее всего именно на нем изначально составляли текст требования выкупа.

Создателями вируса-вымогателя WannaCry, который заразил компьютерные системы в 150 странах, скорее всего, являются жители Гонконга, юга Китая, Сингапура или Тайваня. К такому выводу пришли эксперты американской компании Flashpoint, работающей в сфере кибербезопасности, сообщается на сайте компании, пишет РБК.

Результаты анализа экспертов, на который обратило внимание издание South China Morning Post, были опубликованы 25 мая.

С большой долей вероятности автор сообщений с требованием «выкупа», которые появлялись на экранах зараженных компьютеров, «является носителем южного диалекта китайского языка», уточняют эксперты. По их мнению, создатель кода владеет и английским, однако этот язык ему не родной, о чем свидетельствуют допущенные в тексте ошибки.

Несколько терминов, которые присутствуют в тексте, чаще всего используются в Южном Китае, Гонконге, Тайване и Сингапуре, отмечается в сообщении.

По данным авторов исследования, текст требования выкупа изначально был написан на китайском языке, после чего переведен на английский с помощью Google Translate. При этом специалисты не исключают, что создатели вредоносного программного обеспечения использовали Google Translate, для того чтобы запутать следы и скрыть свою личность.