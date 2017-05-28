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В Витебской области задержали наркоторговца с крупной партией гашиша

29.05.2017 10:22 — Разное | БелТА  
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В Витебской области задержали наркоторговца с крупной партией гашиша
Фото УВД Витебского облисполкома

29 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебской области сегодня утром задержали наркоторговца с крупной партией гашиша. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома Сергей Зубец.

Сотрудники управления при поддержке бойцов ОМОНа в 8.30 29 мая во время международной антинаркотической операции "Канал-Западный заслон" задержали россиянина, который имел при себе 192 г гашиша (крупной партией считается гашиш весом от 25 г). По имеющейся информации, задержанный намеревался сбыть наркотики на территории Беларуси.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК Беларуси.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Сотрудники управления при поддержке бойцов ОМОНа в 8.30 29 мая во время международной антинаркотической операции "Канал-Западный заслон" задержали россиянина,...

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