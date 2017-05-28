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Определена дата тактического учения военных десантников Беларуси и РФ

29.05.2017 10:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мая — Sputnik. Совместные тактические учения бойцов спецподразделений вооруженных сил Беларуси и России намечено провести в октябре 2017 года, сообщили в оборонном ведомстве России.

Планируется, что в сентябре 2017 года на нескольких полигонах России и Беларуси пройдет масштабное совместное стратегическое учение Беларуси и России "Запад-2017".

Данные плановые учения пройдут в соответствии с планом сотрудничества, который подписан руководством министерств обороны двух государств на 2017 год.

"В октябре текущего года запланировано проведение очередных совместных учений спецподразделений Воздушно-десантных войск России и Сил спецопераций Беларуси", — сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

Запланировано, что военный спецназ двух государств проведет учения на территории Беларуси, в частности, предварительно, определены полигоны, на которых будет отработан замысел учений, уточнили в оборонном ведомстве Беларуси. По предварительной информации, это полигоны возле Пуховичей, Осиповичей и в Минском районе.

Как ранее сообщал Sputnik, предыдущие учения военного спецназа РБ и РФ прошли на территории России, в Псковской области, в конце февраля-начале марта 2017 года. Учения прошли на сильно пересеченной местности, спецназу пришлось отрабатывая замысел в глубоком снегу и при сильных морозах.

 
Теги: Минск
 
 
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Информация о замысле и сценарии данных учений пока не сообщается, но предварительно определены полигоны в Минской области.

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