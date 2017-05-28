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Светлогорский школьник едва не утонул в бассейне
29 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Девятилетний школьник из Светлогорска едва не утонул в бассейне, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист Гомельской областной организации республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" Владимир Акулин.
Несчастный случай произошел утром 27 мая в бассейне СДЮШОР №1 Светлогорска. Четверых детей на занятие плаванием привел тренер по греко-римской борьбе.
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Несчастный случай произошел утром 27 мая в бассейне СДЮШОР №1 Светлогорска. Четверых детей на занятие плаванием привел тренер по греко-римской борьбе.
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