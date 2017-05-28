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В Житковичском районе Volkswagen сбил трехлетнюю девочку

29.05.2017 10:32 — Разное | БелТА  
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29 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе автомобиль Volkswagen Bora сбил трехлетнюю девочку, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло днем 27 мая в деревне Малишев (Житковичский район). Легковой автомобиль после встречного разъезда с МАЗом наехал на трехлетнюю девочку, которая перебегала проезжую часть за грузовиком.

В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения (закрытую черепно-мозговую травму, перелом бедренной кости, ссадины и ушибы) и был госпитализирован в реанимационное отделение Житковичской центральной районной больницы.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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ДТП произошло днем 27 мая в деревне Малишев (Житковичский район). Легковой автомобиль после встречного разъезда с МАЗом наехал на трехлетнюю девочку, которая...

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