В Житковичском районе Volkswagen сбил трехлетнюю девочку

29 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе автомобиль Volkswagen Bora сбил трехлетнюю девочку, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло днем 27 мая в деревне Малишев (Житковичский район). Легковой автомобиль после встречного разъезда с МАЗом наехал на трехлетнюю девочку, которая перебегала проезжую часть за грузовиком.

В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения (закрытую черепно-мозговую травму, перелом бедренной кости, ссадины и ушибы) и был госпитализирован в реанимационное отделение Житковичской центральной районной больницы.-0-