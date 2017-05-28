История звука. В Гомеле откроется выставка фонографов Томаса Эдисона

Экспозиция начнет работу со 2 июня во Дворце Румянцевых и Паскевичей. На ней будут представлены фонографы, граммофоны, патефоны конца XIX — начала XX веков Talking machine «Говорящие машины» из частной коллекции Игоря Борисевича. Самые ранние экспонаты датированы 1898 и 1900 годом — это фонографы Томаса Эдисона, пишет « Гомельская праўда ».

Всего можно увидеть около 70 экспонатов, все они в исправном состоянии. Кроме того, посетители могут услышать их звучание.

В собрании Игоря Борисевича — самом крупном в Беларуси — 75 аппаратов и почти тысяча пластинок. Коллекционированием старинной звуковоспроизводящей аппаратуры он увлекся случайно, купив в подарок другу портативный патефон. Этот аппарат он подарил, но с тех пор начал собирать свою коллекцию. Никак не связанный с музыкальным делом, Игорь Борисевич научился сам восстанавливать и обновлять модели: разбирает каждый проигрыватель по винтикам, шлифует, восстанавливает корпус по рекомендациям Британского королевского общества любителей граммофона.

Самые большие экземпляры на выставке — концертные граммофоны. Их ставили на паркет в бальных залах. Самый маленький — портативный карманный граммофон, который влезает в коробочку из-под шприцев. Кроме техники на выставке представлены и звуконосители — восковые цилиндры и грампластинки.