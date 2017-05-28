ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

История звука. В Гомеле откроется выставка фонографов Томаса Эдисона

29.05.2017 10:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Экспозиция начнет работу со 2 июня во Дворце Румянцевых и Паскевичей. На ней будут представлены фонографы, граммофоны, патефоны конца XIX — начала XX веков Talking machine «Говорящие машины» из частной коллекции Игоря Борисевича. Самые ранние экспонаты датированы 1898 и 1900 годом — это фонографы Томаса Эдисона, пишет «Гомельская праўда».

Всего можно увидеть около 70 экспонатов, все они в исправном состоянии. Кроме того, посетители могут услышать их звучание.

В собрании Игоря Борисевича — самом крупном в Беларуси — 75 аппаратов и почти тысяча пластинок. Коллекционированием старинной звуковоспроизводящей аппаратуры он увлекся случайно, купив в подарок другу портативный патефон. Этот аппарат он подарил, но с тех пор начал собирать свою коллекцию. Никак не связанный с музыкальным делом, Игорь Борисевич научился сам восстанавливать и обновлять модели: разбирает каждый проигрыватель по винтикам, шлифует, восстанавливает корпус по рекомендациям Британского королевского общества любителей граммофона.

Самые большие экземпляры на выставке — концертные граммофоны. Их ставили на паркет в бальных залах. Самый маленький — портативный карманный граммофон, который влезает в коробочку из-под шприцев. Кроме техники на выставке представлены и звуконосители — восковые цилиндры и грампластинки.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего можно увидеть около 70 экспонатов, все они в исправном состоянии. Кроме того, посетители могут услышать их звучание.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
За 4 месяца вес снизился на 20 кг: Панайотов изменил себя и выступит в Минске с шоу "Непобедимый"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика