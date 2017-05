В его творческой биографии чего только не было — обрушавшаяся слава, годы умышленного молчания и триумфальное воскрешение. Один из самых популярных русскоязычных артистов нулевых Александр Панайотов с шоу «Непобедимый» выступит в КЗ «Минск» 3 декабря. Билеты появились в продаже сегодня.





Про Александра Панайотова все узнали благодаря телешоу «Народный артист» на канале «Россия». В финале конкурса он занял второе место и подписал контракт с продюсерами Евгением Фридляндом и Кимом Брейтбургом. Тогда казалось, что творческий путь Александра будет усыпан розами, — внимание прессы, награды, премии, толпы поклонниц. Александр Панайотов выпустил 3 студийных альбома: «Леди дождя» и «Формула любви», позже — пластинку «Альфа и Омега», уже без участия продюсеров. Артист гастролировал по России и Европе и даже выступал в Нью-Йорке в зале Генеральной Ассамблеи ООН. В 2014 году в концертом зале «Мир» Панайотов презентовал шоу-программу «All in…», режиссером которого выступил он сам. Тем не менее, в последние годы артист добровольно поместил себя в информационный вакуум и, несмотря на гастроли, практически перестал общаться с прессой.

Удивил всех Александр Панайотов в прошлом году. Смена имиджа, стильное видео на песню «Непобедимый», как, к слову, и называется его последняя сольная программа, и… снова участие в рейтинговом телешоу. Иначе как громким камбэком это и не назовешь.

«В один момент я решил взять себя в руки и перестать есть. Стал следить за рационом, трижды в неделю хожу в фитнес клуб. Результат не заставил себя долго ждать: за четыре месяца мой вес со 106 килограммов снизился до 86», — рассказал в интервью Александр.

Эффектно напомнить о себе Александру помог 5 сезон шоу «Голос». Неожиданно для всех артист пришел на слепые прослушивания и виртуозно исполнил All by myself Эрика Кармена. Сразу 4 потенциальных наставника повернулись к Панайотову, а Дима Билан и вовсе не знал куда себя деть от восторга и высоких нот, которые легко брал Панайотов. Участие в шоу вызвало лавину вопросов у журналистов и поклонников — Александр участвовал в конкурсе на общих основаниях, хотя имеет три альбома и десяток сборников.

«Я подумал, что у меня есть голос, есть шоу „Голос“, и неплохо было бы нам схлестнуться. Я подал заявку. Стоял с номерком на груди в многочасовых очередях, проходил вместе со всеми строгий многоуровневый отбор желающих попасть на слепые прослушивания, — рассказал Панайотов. — Другие претенденты, заметив меня в очереди, недоумевали и спрашивали, что я тут делаю».

В наставники Александр выбрал Григория Лепса, несмотря на то, что Полина Гагарина применила все чудеса женского очарования, чтобы заполучить артиста в свою команду.

Услышать чарующий голос Александра Панайотова и его лучшие песни за творческую карьеру, а также увидеть, как изменился артист, можно будет 3 декабря в 19.00 в КЗ «Минск». Для минской публики артист специально подготовил программу «Непобедимый». Это история самого артиста, чей путь не только успешен, но чаще тернист, полон сомнений, неудач и разочарований. Александр выступит с собственной командой музыкантов и исполнит не только хиты и песни, которые полюбились публике на проекте «Голос», но и новые композиции.

