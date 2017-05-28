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Ракета КНДР упала на территорию Японии

29.05.2017 10:58 — Разное | Ежедневник  
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Ракета КНДР упала на территорию Японии

КНДР осуществила пуск новой ракеты на восточном побережье страны, которая упала "в исключительной экономической зоне Японии".

Как сообщает Reuters, президент Южной Кореи Мун Джэ Ин распорядился созвать Совет безопасности, а Япония заявила протест в связи с запуском ракеты КНДР.

«Ракета, судя по всему, упала в исключительной экономической зоне нашей страны. На данный момент никакой информации об ущербе воздушным или морским судам не поступало. Этот запуск - прямое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН», - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Совет национальной безопасности Японии был созван в срочном порядке, объявило правительство страны. В экстренном заседании принимают участие, в частности, премьер-министр Синдзо Абэ, а также главы внешнеполитического и оборонного ведомств.

Американские военные засекли и отследили произведенный запуск ракеты малой дальности. «Баллистическая ракета малой дальности была запущена рядом с аэродромом Вонсан», - говорится в заявлении Тихоокеанского командования вооруженных сил США. Ракета пролетела примерно шесть минут и упала в Японском море, пишет "Коммерсант".

Министр обороны Японии Томоми Инада сообщила на пресс-конференции в Токио, что была запущена ракета из семейства Scud.

«Траектория полета была довольно низкой с максимальной высотой около 100 км», - цитирует ее «РИА Новости». По словам министра, «это была проверка технических характеристик, какие-либо учения или форма протеста против международного давления на Северную Корею».

 
 
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КНДР осуществила пуск новой ракеты на восточном побережье страны, которая упала "в исключительной экономической зоне Японии".

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