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В Житковичском районе VW сбил выбежавшую из-за грузовика трехлетнюю девочку. Ребенок в больнице

29.05.2017 10:51 — Разное | Tut.by  
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Происшествие случилось 27 мая в Житковичском районе, около 13.00, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Гомельской области.


25-летний водитель VW Bora ехал по улице Центральной в деревне Малишев в направлении деревни Вересницы.

После встречного разъезда с МАЗом VW сбил трехлетнюю девочку, которая перебегала дорогу сразу же за грузовиком.

С травмами различной степени тяжести ребенка доставили в реанимационное отделение районной больницы.

 
 
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С травмами различной степени тяжести ребенка доставили в реанимационное отделение районной больницы.

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