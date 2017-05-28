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В Житковичском районе VW сбил выбежавшую из-за грузовика трехлетнюю девочку. Ребенок в больнице
Происшествие случилось 27 мая в Житковичском районе, около 13.00, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Гомельской области.
25-летний водитель VW Bora ехал по улице Центральной в деревне Малишев в направлении деревни Вересницы.
После встречного разъезда с МАЗом VW сбил трехлетнюю девочку, которая перебегала дорогу сразу же за грузовиком.
С травмами различной степени тяжести ребенка доставили в реанимационное отделение районной больницы.
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С травмами различной степени тяжести ребенка доставили в реанимационное отделение районной больницы.
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