На выходных в клубе ili состоялась церемония вручения музыкальных наград Rock Profi по голосам белорусских музыкантов. В четырех из шести номинаций — включая «Артист года» — победила группа «Петля пристрастия».





Это первый случай за пять лет существования премии, когда столько наград получил один артист. «Петля пристрастия» также победила в номинациях «Лучший альбом» («Мода и облака»), «Лучшая песня» («Груз») и «Лучшая запись» (звукорежиссер Олег Доманчук за альбом «Мода и облака»). Призы группе вручали Лесли Найф (Gods Tower), группа Re1ikt, Роман Жигарев (Akute) и Валерия Володько (Harotnica).

Петля пристрастия «Груз» (18+)

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В двух остальных номинациях победили Nebulae Come Sweet («Дебют года», вручали организаторы) и Neuro Dubel («За вклад в белорусскую музыку», вручал Алесь-Франтишек Мышкевич). Без наград остались остальные фавориты премии: Лявон Вольский (три номинации), Shuma и Mustelide (по две).

— Мы очень благодарны за то, что нам в этом году досталось такое количество наград. Огромное спасибо тем, кто голосовал за нас и тем, кто вручал эти призы от Rock Profi. Как бы мы ни кривили нос, нам это действительно нравится, — говорит лидер группы Илья Черепко-Самохвалов. — Если выбирать самую важную номинацию, то, пожалуй, для нас это «Лучший альбом», потому что это цельное полотно, которое мы готовили три года.

Петля пристрастия «Мода и облака» (альбом, 18+)

Этой весной альбом «Мода и облака» также стал обладателем четырех наград (включая «Альбом года») в рамках премии Experty.by — по голосам белорусских и иностранных критиков. Ближайший концерт группы состоится 23 июня в культурном центре «Корпус».

В составе жюри Rock Profi 2017 были 51 группа и сольный артист в стилях рок, инди, альтернатива, выпускавшие альбомы в 2014, 2015 и 2016 годах. Было рассмотрено 37 альбомов и 60 песен, выпущенных с 1 января по 31 декабря 2016 года. Организаторами премии являются Дмитрий Безкоровайный (Experty.by) и Павел Юрцевич (клуб ili). Протоколы голосования опубликованы на страничках премии в Facebook і Vkontakte.

Победители наград: «Дебют года» — Nebulae Come Sweet «Лучшая запись» (приз звукорежиссерам) — Олег Доманчук за альбом «Петля пристрастия» «Мода и облака» «Лучшая песня» — «Петля пристрастия» «Груз» «Лучший альбом» — «Петля пристрастия» «Мода и облака» «Артист года» — «Петля пристрастия» «За вклад в белорусскую музыку» — Neuro Dubel