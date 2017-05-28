|
Екатерина Карстен накануне своего 45-летия завоевала медаль чемпионата Европы
Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен, которая 2 июня справит свое 45-летие, на прошедшем в чешском Рачице чемпионате Европы по академической гребле пополнила богатейшую коллекцию наград серебряной медалью в состязаниях одиночек.
Как сообщает официальный
Еще одна медаль сборной Беларуси в активе Станислава Щербачени, который завоевал бронзу в классе мужских одиночек (6.52,99). Первое место занял чешский спортсмен Ондржей Шинек (6.48,13), вторым финишировал хорватский гребец Дамир Мартин (6.50,02).
Екатерина Карстен является двукратной олимпийской чемпионкой (Атланта-1996 и Сидней-2000). Кроме того, спортсменка завоевывала награды на Олимпиадах в Барселоне-1992 (бронза), Афинах-2004 (серебро) и Пекине-2008 (бронза). Участница семи Олимпиад. Карстен также является шестикратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы в женской одиночке и многократной победительницей этапов Кубка мира.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен, которая 2 июня справит свое 45-летие, на прошедшем в чешском Рачице чемпионате Европы по академической гребле...
|
Архив (Разное)
Комментарии