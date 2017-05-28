Екатерина Карстен накануне своего 45-летия завоевала медаль чемпионата Европы

Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен, которая 2 июня справит свое 45-летие, на прошедшем в чешском Рачице чемпионате Европы по академической гребле пополнила богатейшую коллекцию наград серебряной медалью в состязаниях одиночек.



Екатерина Карстен. Фото: worldrowing.com

Как сообщает официальный сайт БФГ, на классической дистанции 2000 м Екатерина Карстен показала результа 7 минут 34,92 секунды, менее секунды уступив Виктории Торнлей из Великобритании (7.34,23), третье место заняла Аннекатрин Тиле, представляющая Германию (07.35,79).

Еще одна медаль сборной Беларуси в активе Станислава Щербачени, который завоевал бронзу в классе мужских одиночек (6.52,99). Первое место занял чешский спортсмен Ондржей Шинек (6.48,13), вторым финишировал хорватский гребец Дамир Мартин (6.50,02).

Екатерина Карстен является двукратной олимпийской чемпионкой (Атланта-1996 и Сидней-2000). Кроме того, спортсменка завоевывала награды на Олимпиадах в Барселоне-1992 (бронза), Афинах-2004 (серебро) и Пекине-2008 (бронза). Участница семи Олимпиад. Карстен также является шестикратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы в женской одиночке и многократной победительницей этапов Кубка мира.