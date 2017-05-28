Светлогорский школьник едва не утонул в бассейне

29 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Девятилетний школьник из Светлогорска едва не утонул в бассейне, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист Гомельской областной организации республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" Владимир Акулин.

Несчастный случай произошел утром 27 мая в бассейне СДЮШОР №1 Светлогорска. Четверых детей на занятие плаванием привел тренер по греко-римской борьбе.

Один из мальчиков плавал в бассейне с трубкой и маской, которые принес с собой. Вероятно, вода попала в трубку, школьник захлебнулся и стал тонуть. "По предварительным данным, тренер, который привел детей на тренировку, попросил другого школьника достать сверстника из бассейна. Естественно, у ребенка это не получилось. Тогда на помощь пришел один из тренеров по плаванию, он поднял мальчика с глубины 2,5 м", - рассказал Владимир Акулин.

Оперативно к месту происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. После оказания первой медицинской помощи школьника доставили в реанимационное отделение Светлогорской центральной районной больницы, где он находится и сейчас. Состояние мальчика оценивается как стабильно тяжелое.-0-