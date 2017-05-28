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Когда нужна доставка цветов
Доставка цветов, или 3 причины воспользоваться предложением
Никто не будет спорить с тем, что в данном конкретном случае работа курьера важна. Ведь фрезии и камелии, декоративный подсолнух и альстромерии, орхидеи и гладиолусы требуют доставки по адресу в точно обозначенное время. Оставляя заявку на оформление букета или шляпной коробки с ромашками, заказчик оставляет адрес — и курьер спешит туда!
Доставка цветов может понадобиться, когда:
Курьер заботится о настроении и одариваемого, и заказчика, доставляя маки, барвинок или тюльпаны со скоростью света! Слова благодарности и улыбки, счастливые глаза — вот что важно!
Безупречная работа в создании букета
В флористическом искусстве важны мелочи и детали, о чем знает каждый член коллектива. Это значит, что работа флориста и курьера должна проходить в идеальном тандеме. Цветочных дел мастер всегда порекомендует флористическую упаковку заказчику, которая позволит не только органично вписать живой подарок в стилистику проводимого торжества, но и доставить курьеру цветы аккуратными, свежими, благоухающими!
Флорист создаст чудо, а курьер его быстро доставит. Заказчику остается только выбрать из букета или горизонтальной / вертикальной композиции, или корзины, или охапки, или уникальной объемной фигуры. Но это еще не все! В качестве флористической упаковки можно подобрать винтажный сосуд в стиле ретро или даже шляпную коробку. Это органично, мило и стильно, цветы в таком оформлении будут свежи и привлекательны максимально долго, подарят радость, креатив и положительные эмоции тому, для кого предназначались!
Чтобы доставка цветов приятно удивила адресата, стоит доверить ее профессионалам, найдете которых вы на страницах
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