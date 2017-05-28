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Депозиты белорусов в национальной валюте выросли на четверть

29.05.2017 11:17 — Разное | Ежедневник  
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Депозиты белорусов в национальной валюте выросли на четверть

На 1 мая депозиты жителей страны в национальной валюте составили 4,8 млрд рублей, увечившись более чем на 25%в сравнении с данными на 1 мая 2016 года.

По данным Нацбанка, депозиты физических лиц в национальной валюте в составе широкой денежной массы на 1 мая 2017 года составили 4817,9 млн рублей и по сравнению с началом 2017 года увеличились на 6,6%. По сравнению с 1 мая 2016 года депозиты физических лиц в национальной валюте увеличились на 25,3%.

Депозиты физических лиц в иностранной валюте в составе широкой денежной массы на 1 мая 2017 года составили 7359,9 млн долларов и по сравнению с началом 2017 года уменьшились на 1%.

По сравнению с 1 мая 2016 года депозиты физических лиц в иностранной валюте уменьшились на 6,1%.

 
 
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На 1 мая депозиты жителей страны в национальной валюте составили 4,8 млрд рублей, увечившись более чем на 25%в сравнении с данными на 1 мая 2016 года.

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