Skoda улучшила оснащение Superb - новые мультимедиа-системы и электронные помощники

Компания Skoda провела небольшой обновление своей флагманской модели Superb, затронувшее в основном оснащение автомобиля.





Внешность Superb, включая базовый литфбек и универсал, осталась нетронутой, но в гамме теперь появился новый цвет «металлик» Velvet Red, а также комплект новых 19-дюймовых колесных дисков Acamar.





Основные обновки затронули оснащение Superb. Многие версии уже «в базе» получили систему вызова экстренных служб Care Connect, появились модернизированные медиа-системы с экранами диагональю 8 и 9,2 дюйма, знакомые по кроссоверу Kodiaq и обновленной Octavia. Стали шире возможности интеграции со смартфонами (система SmartLink+).





В качестве опции предлагается водительское кресло с функциями массажа и вентиляции. Система Park Distance Control дополнена функцией Maneuver Assist, которая с помощью визуальных и звуковых сигналов предупреждает водителя об опасном сближении с препятствием при парковке — при необходимости тормоза задействуются автоматически.

Также разработчики рапортуют об улучшенной шумоизоляции Superb. В Европе прием заказов на обновленные машины (это Superb 2018 модельного года) уже начался.