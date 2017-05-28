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Skoda улучшила оснащение Superb - новые мультимедиа-системы и электронные помощники

29.05.2017 11:26 — Разное | Tut.by  
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Компания Skoda провела небольшой обновление своей флагманской модели Superb, затронувшее в основном оснащение автомобиля.


Внешность Superb, включая базовый литфбек и универсал, осталась нетронутой, но в гамме теперь появился новый цвет «металлик» Velvet Red, а также комплект новых 19-дюймовых колесных дисков Acamar.


Основные обновки затронули оснащение Superb. Многие версии уже «в базе» получили систему вызова экстренных служб Care Connect, появились модернизированные медиа-системы с экранами диагональю 8 и 9,2 дюйма, знакомые по кроссоверу Kodiaq и обновленной Octavia. Стали шире возможности интеграции со смартфонами (система SmartLink+).


В качестве опции предлагается водительское кресло с функциями массажа и вентиляции. Система Park Distance Control дополнена функцией Maneuver Assist, которая с помощью визуальных и звуковых сигналов предупреждает водителя об опасном сближении с препятствием при парковке — при необходимости тормоза задействуются автоматически.

Также разработчики рапортуют об улучшенной шумоизоляции Superb. В Европе прием заказов на обновленные машины (это Superb 2018 модельного года) уже начался.

 
 
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Лифтбек и универсал Skoda Superb получили несколько обновлений в списке оснащения. Внешне и технически модель не поменялась.

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