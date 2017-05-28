Белорусы танцуют, как Дейв: лучшая пятерка клипов в стиле Depeche Mode

«Проходка» на meet&greet — это возможность пообщаться с любимыми артистами за кулисами, взять автограф и, если повезет, сделать селфи. Неудивительно, что за такой приз в конкурсе «Танцуй как Дейв» боролись десятки поклонников Depeche Mode . Белорусские фанаты старались скопировать стиль, а то и перещеголять в танцевальном мастерстве знаменитого секс-символа Дейва Гаана. Представляем пятерку лучших работ.

5 место. За костюмы

Ксения Иванова подошла к задаче со всей серьезностью. По ходу клипа она успела сменить несколько нарядов и даже раздобыла микрофон со стойкой. Ну, или что-то похожее. Самой модной (или даже депешмодной) участнице достается 5 место за костюмы.

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4 место. За любовь к искусству

А Евгения Давыдова посчитала, что дома танцу под Depeche Mode будет недоставать размаха, и перебралась на широкий простор. Несколько па своего зажигательного танца девушка исполнила в картинной галерее! Наверняка посетители были в восторге: пришли посмотреть на живопись, а заодно увидели еще и хореографию — два удовольствия по цене одного билета. 4 место — за любовь к искусству.

3 место. За спецэффекты

Кристина Крылович тоже решила станцевать на улице, на берегу полноводной реки. Видимо, творчество «Депешей» ассоциируется у нее с бурным потоком — такая вот глубокая аллегория. А еще видео примечательно симпатичными спецэффектами: чего стоит только цветок одуванчика, периодически закрывающий собой главную героиню клипа! Раз уж Американская киноакадемия вручает Оскар за спецэффекты — то и мы не могли не отметить их заслуженным 3 местом.

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2 место. За артистизм

Вы, наверное, уже решили, что «мужики не танцуют»? Ничего подобного! Многие парни решили попытать счастья в конкурсе. Особенно жюри впечатлил Артур Цымбал: его экспрессии мог бы позавидовать сам Дэйв Гаан! Надеемся, что Артур все же попадет на концерт, сумеет пробиться к сцене и исполнит свой танец там: Дэйв наверняка подсмотрит у него парочку оригинальных движений. А от жюри он получает 2 место — за артистизм.

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1 место

Все слышали выражение «танцы с бубном»? А теперь вам предстоит увидеть, как можно натанцевать с бубном на победу в конкурсе! Неудивительно: ведь этот участник имел куда больше времени на «репетиции», чем остальные. Константин Бидный танцевал под песни Depeche Mode еще в те времена, когда большинство его соперников только-только учились ходить. Умудренный опытом конкурсант сумел сохранить еще и юношеский задор, благодаря чему обеспечил себе 1 место.

Будет здорово, если пример конкурсантов вдохновит всех, пришедших 17 июля на «Минск-Арену», зажечь под бессмертные композиции Depeche Mode. Ведь песни группы просто созданы для того, чтобы танцевать под них до упаду. Начало концерта в 20.00.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Цены билетов: от 80 до 320 деноминированных рублей Купить билет