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Пострадавшие в ДТП в Пермском крае белорусы находятся в состоянии средней степени тяжести

29.05.2017 11:00 — Разное | Tut.by  
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Двое граждан Беларуси, пострадавшие 27 мая в ДТП в городе Березники Пермского края, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил руководитель консульской службы посольства Беларуси в России Владимир Шорохов.


По словам дипломата, ожидается, что пострадавшие будут выписаны из больницы в течение недели. К ним в Пермский край уже выехали родственники.

Что касается тел троих погибших белорусов, то в ближайшее время они будут доставлены в Беларусь рефрижераторами. Их родственники также оповещены о случившемся.

Напомним, трагедия произошла 27 мая в 19.50 в городе Березники. По ул. Пятилетки в направлении автодороги Пермь — Березники двигался автомобиль Mitsubishi L200 под управлением мужчины 1988 года рождения. По предварительной информации, водитель внедорожника, проехав 150 м от дома № 150, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом МАЗ.

В результате ДТП водитель иномарки и два его пассажира (1983 и 1985 годов рождения) скончались на месте, еще два пассажира (1973 и 1969 годов рождения) получили травмы различной степени тяжести. Кроме этого, были травмированы два пассажира автобуса. Все пострадавшие госпитализированы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

 
 
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Трагедия произошла вечером, 27 мая в Березниках. Пикап Mitsubishi L200 с номерами гомельского региона вылетел на встречку, где врезался в рейсовый пассажирский автобус.

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