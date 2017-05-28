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В Instagram появилась возможность обмена ссылками в директе

29.05.2017 11:27 — Разное | БелТА  
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В Instagram появилась возможность обмена ссылками в директе

В фотосервисе Instagram пользователи теперь могут обмениваться ссылками в директе.

Также в этой социальной сети появилась возможность добавлять ссылки на телефонные номер и адреса. В директе пользователи могут присылать друзьям фотографии не только сделанные только что на камеру, но и те, что давно хранятся в памяти смартфона. Любые виды изображения можно отправлять с телефонов на базе iOS, а в ближайшем будущем данная функция появится и на устройствах, работающих на базе Android.

 
 
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Также в этой социальной сети появилась возможность добавлять ссылки на телефонные номер и адреса.

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