В Instagram появилась возможность обмена ссылками в директе

В фотосервисе Instagram пользователи теперь могут обмениваться ссылками в директе.

Также в этой социальной сети появилась возможность добавлять ссылки на телефонные номер и адреса. В директе пользователи могут присылать друзьям фотографии не только сделанные только что на камеру, но и те, что давно хранятся в памяти смартфона. Любые виды изображения можно отправлять с телефонов на базе iOS, а в ближайшем будущем данная функция появится и на устройствах, работающих на базе Android.