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В Гродненском районе 80-летняя женщина сумела убежать от насильника-пенсионера

29.05.2017 11:24 — Разное | БелТА  
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29 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во время показа выставленного на продажу дома пенсионер попытался изнасиловать 80-летнюю покупательницу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Уголовное дело по статье "Покушение на изнасилование" возбуждено в Гродненском районе. Фигурантом его стал 68-летний мужчина, попытавшийся изнасиловать 80-летнюю пенсионерку.

Ранее мужчина сожительствовал с другой женщиной, проживали они в доме ее родственников. Когда та умерла, родня приняла решение о продаже жилища. Мужчина продолжил там жить на птичьих правах. "Утром 24 мая посмотреть дом пришла потенциальная покупательница - пенсионерка 1936 года рождения. Через некоторое время проживающий там мужчина стал приставать к пожилой гостье. Он повалил ее на пол, но довести свой замысел до конца не сумел: женщине удалось убежать", - рассказали в пресс-службе УВД.

Вскоре злоумышленник был задержан. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Ранее мужчина сожительствовал с другой женщиной, проживали они в доме ее родственников. Когда та умерла, родня приняла решение о продаже жилища. Мужчина продолжил...

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