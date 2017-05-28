В Гродненском районе 80-летняя женщина сумела убежать от насильника-пенсионера

29 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во время показа выставленного на продажу дома пенсионер попытался изнасиловать 80-летнюю покупательницу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Уголовное дело по статье "Покушение на изнасилование" возбуждено в Гродненском районе. Фигурантом его стал 68-летний мужчина, попытавшийся изнасиловать 80-летнюю пенсионерку.

Ранее мужчина сожительствовал с другой женщиной, проживали они в доме ее родственников. Когда та умерла, родня приняла решение о продаже жилища. Мужчина продолжил там жить на птичьих правах. "Утром 24 мая посмотреть дом пришла потенциальная покупательница - пенсионерка 1936 года рождения. Через некоторое время проживающий там мужчина стал приставать к пожилой гостье. Он повалил ее на пол, но довести свой замысел до конца не сумел: женщине удалось убежать", - рассказали в пресс-службе УВД.

Вскоре злоумышленник был задержан. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.-0-