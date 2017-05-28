Предупреждение синоптиков: в Минске 29 мая ожидаются ливни

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Гидромет вынес штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями в понедельник, до конца мая будет тепло, потом похолодает.

"На сегодня, 29 мая, синоптики выписали предупреждение — на большей части территории страны ожидаются грозы, в отдельных районах при грозах шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду", — сообщил Sputnik в понедельник начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, ожидаются сильные ливни, которые сохранятся до 23 часов, температура воздуха ожидается +20..+25°C, по югу до +28°C.

В Минске 29 мая, в период с 13:00 до 17:00 часов ожидается гроза, в отдельных районах города при грозе шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду, сильные ливни. Максимальная температура воздуха +23..+25°C, сказал Рябов.

По его словам, в конце мая сохраниться теплая погода, в начале июня ожидается похолодание.