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Предупреждение синоптиков: в Минске 29 мая ожидаются ливни
29.05.2017 11:28 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мая — Sputnik. Гидромет вынес штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями в понедельник, до конца мая будет тепло, потом похолодает.
"На сегодня, 29 мая, синоптики выписали предупреждение — на большей части территории страны ожидаются грозы, в отдельных районах при грозах шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду", — сообщил Sputnik в понедельник начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
По его словам, ожидаются сильные ливни, которые сохранятся до 23 часов, температура воздуха ожидается +20..+25°C, по югу до +28°C.
В Минске 29 мая, в период с 13:00 до 17:00 часов ожидается гроза, в отдельных районах города при грозе шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду, сильные ливни. Максимальная температура воздуха +23..+25°C, сказал Рябов.
По его словам, в конце мая сохраниться теплая погода, в начале июня ожидается похолодание.
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По прогнозам Гидромета, сильные ливни на большей части территории Беларуси прекратятся только к ночи.
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